通膨數據方向不一 Fed古爾斯比對降息轉趨謹慎
鉅亨網編譯王貞懿
根據《CNBC》（15 日）報導，芝加哥聯邦儲備銀行總裁古爾斯比 (Austan Goolsbee) 表示，本周通膨數據喜憂參半加上關稅不確定性，讓他對降息產生猶豫。他表示仍需更多令人信服的數據，才能確認經濟是否仍在「黃金路徑」上。
古爾斯比先前曾定義過「黃金路徑」，即通膨趨緩與勞動市場穩定相結合，從而促成降息。
但他表示，在 9 月 16-17 日聯邦公開市場委員會 (FOMC) 會議前，仍希望看到更多令人信服的數據。他是今年 12 名 FOMC 投票成員之一。
通膨數據令人不安
他表示，本周消費者和生產者物價報告「帶來不安情緒」，服務業價格「明顯不是暫時性的」且正在「上升」。
「所以我覺得我們至少還需要再看一次數據，才能確定是否仍在黃金路徑上，」古爾斯比在節目中說。
7 月消費者物價指數基本符合市場預測，但不含食品和能源的核心通膨率微升至 3.1%，略高於華爾街預期。然而，衡量批發商品的 7 月生產者物價指數 (PPI) 月增 0.9%，創約三年來最大增幅，令人意外。
市場正密切關注這些數據，希望能從中找到關稅對通膨影響的線索。雖然兩份報告都沒有顯示出顯著的影響，但許多經濟學家認為，川普政府課徵的進口關稅正在緩慢地滲入經濟，其效應預計將在未來幾個月內逐漸顯現。
市場押注 9 月降息
「這完全取決於數據和經濟前景。如果我們持續得到像之前的通膨報告... 我會很安心，塵埃落定，看起來我們仍在原來位置，也就是經濟強勁、通膨回落，」古爾斯比說。
「在這種情況下... 正確做法是將利率降至我們認為將穩定的水準，」他補充。「我們必須從數字中獲得一些明確性。」
市場幾乎篤定 FOMC 將在 9 月投票將基準聯邦基金利率從目前 4.25%-4.5% 區間下調一碼。不過，對後續動作存在疑慮，根據芝商所 FedWatch，10 月再度降息機率為 55%，12 月第三次降息機率僅 43%。
古爾斯比的謹慎態度反映了聯準會內部對當前經濟環境的複雜評估，特別是關稅政策可能對通膨軌跡的長期影響。
