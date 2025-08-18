鉅亨網編譯莊閔棻 2025-08-18 11:27

上週，《華爾街日報》報導，AI 新創公司 Perplexity 提出以 345 億美元全現金收購全球最受歡迎的網路瀏覽器 Chrome，震撼矽谷與華爾街。然而，專家認為，Perplexity 短期內不太可能成為下一個 Google(GOOGL-US) 。

Perplexity會成為下一個Google嗎？345億美元收購Chrome震撼矽谷。(圖：Shutterstock)

據《財富》報導，這一提案距 Perplexity 推出自研 AI 瀏覽器 Comet 僅數週，正值聯邦法官考慮 Google 是否須因反壟斷案剝離 Chrome 資產之際。

聯邦法官正考慮 Google 是否應剝離 Chrome。(圖：Shutterstock)

Perplexity 表示，Comet 瀏覽器將於本週三（20 日）開放給所有 Pro 用戶。與 Google Chrome 不同，Comet 的 AI 助手始終存在，能即時總結內容、跨標籤比對資訊、自動化工作流程，並提醒用戶重要事件。

專家認為，這種對話式、代理式 AI 可能改變使用者與網路互動及搜尋資訊的方式。

不過，AI 搜尋平台專家格蘭奇指出：「不會出現下一個 Google。」他表示，儘管 Perplexity 的 Comet 瀏覽器將帶來一種全新的、高度個人化、具備上下文感知能力的對話式資訊獲取方式，但是「成為下一個 Google 的門檻極高。」

雖然 Perplexity 可以買下 Google 生態系統的一部分（Chrome），但要將其基礎設施規模、覆蓋範圍和用戶信任度提升到 Google 的水準，將非常困難。

格蘭奇表示：「AI 驅動的瀏覽器在某些有限任務上表現出色，但從驚豔的演示到形成日常使用習慣是一個漫長過程。」

前 NASA 架構師麥肯蒂指出，Chrome 本身是強大的新訓練數據來源，特別是如果與 Google 帳號拆分後，對 AI 企業價值極大。Perplexity 若成功收購，可立即獲得數十億日活用戶及大量行為數據，為其 AI 技術提供優勢。

不過，Google 前高層 Ari Paparo 強調，司法部和法院不會為了取代一個壟斷者而扶植另一個壟斷者。AI 企業若要挑戰 Google 搜尋，必須兼顧技術創新、隱私保護與用戶信任。

微軟 (MSFT-US) Edge 的 AI Copilot 模式和 OpenAI 即將推出的自研 AI 瀏覽器，都與 Perplexity 的 Comet 類似，提供自動化任務和內容摘要功能。

專家認為，即便 Perplexity 未能收購 Chrome，AI 驅動瀏覽器已經開始改變搜尋和上網方式，迫使 Google 重新思考搜尋策略。

總的來說，分析認為，Perplexity 擁有技術潛力和創新模式，但短期內要取代 Google 仍困難重重。規模、用戶習慣、信任度以及監管挑戰，都是必須克服的障礙。