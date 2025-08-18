美國想傾銷？中國拒當冤大頭 H20晶片成中美科技戰新插曲

鉅亨網編輯林羿君 2025-08-18 13:36

在美國對中國長達多年的科技限制出現令人驚訝的逆轉之際，總統川普上個月允許輝達 (NVDA-US) 恢復向中國市場銷售 H20 晶片。然而，北京的反應卻異常冷淡，並沒有因為這項政策鬆綁而表示歡迎，讓中美科技戰再添插曲。

儘管長期以來一直敦促華盛頓放寬嚴格的出口管制，但在政策逆轉後的數週內，中國卻將該晶片視為安全風險，傳喚輝達解釋，並勸阻國內企業使用它。

CNN 報導指出，這種不太熱情的態度反映出北京推動建立自主半導體供應鏈的決心，以及其對快速進步的晶片產業所取得成果的信心。

但冷淡的反應也可能帶有政治姿態。儘管中國在半導體領域取得了顯著進展，但仍然需要美國的晶片與技術。

專家指出，中國的「國家冠軍」華為已經開發出效能可媲美，甚至在某些情況下超越新批准的輝達晶片的產品。然而，中國仍希望獲得美國出口管制下仍被禁止的更先進 AI 處理器。

自川普第一任期對華為實施科技限制以來，中國的晶片技術取得了顯著進步。中國通訊業知名觀察家、中關村資訊消費聯盟理事長項立剛表示，這些進展正是由於美方層層疊加的出口限制所帶來的挫折感所驅動。

他說：「我們有這樣的能力，情況並不像他們想像的那樣，好像中國一旦被封鎖就無法運作，或者中國就會垮掉。」

在他看來，美國政策的逆轉只是反映出擁有完整本土化晶片供應鏈的重要性。

項立剛說：「對中國企業來說，如果想要確保晶片供應的相對安全，或許只有一個選擇，依賴中國國產的晶片。」

這可能是中國的目標，但在涉及國家安全的高風險 AI 競賽中，美國至少目前仍然是領導者。

中國並不「天真」

輝達的 H20 晶片在去年推出，目的是在拜登政府實施嚴格出口管制後，維持對中國市場的銷售。這些管制禁止高運算能力晶片的出口。上個月，川普批准向中國銷售 H20，此前他在 4 月因美中貿易摩擦加劇而禁止其出口。

川普為此辯護時稱該晶片「過時」，因為它落後於公司最新的 AI 處理器，例如 Blackwell 或 H100，而 H20 正是由這些產品衍生出來的。他與其官員似乎也接受了輝達執行長黃仁勳長期以來的觀點——美國只有確保自家晶片維持全球標準，才能保持技術領先地位。

美國商務部長盧特尼克上月表示：「你要讓中國人用得上美國的技術棧，讓他們的開發者對它上癮。」

但這種戲劇性的逆轉引發了外界對川普「交易式」國安觀的質疑——這一領域過去一直被視為不容談判。

另一方面，中國對 H20 晶片所謂的安全風險感到震驚，例如「追蹤與定位」和「遠端關閉」功能，某些美國國會議員曾呼籲加入這些功能，但輝達否認在晶片中設置了此類後門。

中國的網信辦和工信部已因此傳喚輝達，並敦促當地企業避免使用 H20。一位不願具名的中國科技公司內部人士透露，該公司已經收到當局通知，要求在使用 H20 晶片時保持謹慎，並建議不要購買。

項立剛指出，中方認為美方的做法顯然是不公平的。「我們真正想要的東西，你們卻拒絕賣給我們。對於那些你們認為已經過時的東西，還想把它們傾銷到我們的市場，佔領我們的市場。」

他對 CNN 反問：「你們真的以為我們這麼天真嗎？」

H20 仍然搶手

儘管中國有所顧慮，且 H20 的效能有所降低，但這款晶片依然深受中國企業追捧。

券商 Bernstein 預估，如果沒有川普的出口限制，今年向中國出貨的 H20 晶片將可達到 150 萬顆，約合 230 億美元的營收。主要買家包括中國科技巨頭，如字節跳動、阿里巴巴與騰訊。

雖然華為的頂級 AI 晶片在運算能力上表現出色，但與 H20 相比，它們在記憶體頻寬方面仍顯不足。記憶體頻寬決定了晶片的記憶體與運算單元之間能傳輸多少數據。

Bernstein 專注中國半導體產業的高級分析師林青原指出，H20 對中國企業的吸引力還在於華為的產能有限，以及輝達完善的生態系統。他說：「即便你想完全用本土廠商來取代 H20 的需求，他們也無法提供所需的晶片數量。」

Bernstein 預估，華為在 2025 年的高階 AI 晶片出貨量約為 70 萬顆，仍遠低於中國的需求量。

與此同時，輝達強大的生態系統，將其晶片與軟體平台深度整合，形成了專家口中的「護城河」，使得依賴其軟體訓練模型的 AI 開發者難以、也代價高昂地轉換到替代方案。

Counterpoint 副總監 Brady Wang 表示：「H20 搭配完整的生態系統，涵蓋硬體與軟體支持，確保更好的相容性與整合便利性。對許多中國自研晶片而言，生態系統成熟度仍是一大挑戰，因此 H20 雖然在成本上處於劣勢，但依然更具吸引力。」

中國技術已非常接近

然而，專家指出，中國在半導體技術上的快速進展不容低估。林青原表示，多年來不斷收緊的出口管制，既帶來緊迫性，也創造了自給自足的機會。

他說，雖然華為 2023 年的旗艦智慧型手機展示了被美國官員認為極難製造的先進晶片後，中國晶片製造技術似乎陷入停滯，但本土晶片製造設備企業正在穩步追趕。

林青原補充道：「中國本土廠商原本幾乎沒有機會從全球玩家手中搶佔市佔率，因為存在技術差距，但出口管制創造了一個原本不存在的市場，加速了國產替代。」

Bernstein 預測，中國自製 AI 晶片的占比將從 2023 年的 17% 飆升至 2027 年的 55%，而美國供應商如輝達與 AMD 的市佔將從 83% 縮減至 45%。