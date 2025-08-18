鉅亨網編譯莊閔棻 2025-08-18 08:30

根據最新報導，蘋果 (AAPL-US) 計劃在 2026 年的 iPhone 產品線中進行重大調整。為了在追求高品質的同時維持龐大的銷量，蘋果決定取消入門級的 iPhone 18 基礎款，這將成為下一代 iPhone 策略的核心變化。

蘋果iPhone 18產品線將迎來大改版！傳「這款」機型將被取消 。(圖：Shutterstock)

雖然 iPhone 18 基礎款的取消可能代表消費者在升級時需準備更高預算，但蘋果將推出兩款全新 iPhone 機型，包括備受期待的摺疊 iPhone，使產品陣容更完整且多樣化。

韓媒《ETNews》報導指出，繼 iPhone 17 Air 將在今年取代 Plus 機型後，蘋果在明年的產品策略又將再度升級。蘋果將從 2026 年的 iPhone 系列中移除基礎款 iPhone 18，但整體機型數量不會減少。

2026 年的蘋果 iPhone 產品線將包含五款機型，依序為：iPhone 17e、iPhone 18 Air、iPhone 18 Pro、iPhone 18 Pro Max，以及最引人注目的摺疊 iPhone。

其中，摺疊 iPhone 售價預計落在 2,000 至 2,500 美元之間，主要鎖定高階市場，有望成為歷來最昂貴的 iPhone 之一。

蘋果此次產品線重組顯示其在市場策略上的深思熟慮。透過推出 iPhone 17e，蘋果能以「略低於旗艦」的價格提供頂級規格，填補取消基礎款 iPhone 18 後的市場空缺。