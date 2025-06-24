蘋果傳考慮收購Perplexity AI！為剝離與Google的合作做準備？

鉅亨網新聞中心 2025-06-24 16:30

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知情人士透露，蘋果 (AAPL-US) 公司近期內部已展開初步討論，評估是否收購人工智慧（AI）搜尋新創公司 Perplexity。雖尚未與 Perplexity 展開正式洽談，但此舉凸顯蘋果正積極擴展其 AI 搜尋領域的布局。

蘋果傳考慮收購Perplexity AI。(圖：Shutterstock)

根據《路透》報導，蘋果併購主管 Adrian Perica 曾與服務部門負責人 Eddy Cue 及 AI 團隊高層討論，計劃將 Perplexity 的 AI 搜尋功能整合進 Safari 瀏覽器，代表蘋果正試圖逐步擺脫對 Google(GOOGL-US) 搜尋引擎的長期依賴。

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(圖：Shutterstock)

對於併購傳聞，Perplexity 向《路透》回應表示：「我們目前或未來均未獲悉任何涉及 Perplexity 的併購談判。」截至目前，蘋果尚未就此做出公開說明。

蘋果此舉可能與美國司法部近期對 Google 提出的反壟斷措施有關。該部門建議禁止其向第三方公司支付費用以取得預設搜尋引擎地位。

儘管 Google 目前仍是全球搜尋引擎的主導者，但包括 Perplexity、ChatGPT 等 AI 搜尋平台，正在快速獲得年輕用戶支持。AI 驅動的搜尋體驗，成為未來趨勢的熱門焦點。

根據《彭博》，Perplexity 最新一輪融資已使其估值達到 140 億美元。若收購落實，將成為蘋果歷來最大規模的併購交易之一。

由輝達 (NVDA-US) 投資支持的 Perplexity，主打 AI 搜尋摘要技術，提供類似 Google Gemini 與 OpenAI ChatGPT 的即時資訊整理服務，為使用者帶來無需點擊的搜尋新體驗。