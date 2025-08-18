鉅亨網編譯莊閔棻 2025-08-18 10:40

‌



隨著中國與美國在人工智慧（AI）領域的競爭日益激烈，AI 代理（AI agents）正迅速成為下一個重要戰場。這類技術能自動完成既定任務，被視為改變企業與消費市場的關鍵力量。而中國或將憑藉大幅低於美國的運算推理成本，搶得先機。

中國AI代理有「這優勢」！有望超越美國加速普及。(圖：Shutterstock)

巴克萊分析師在最新報告中指出：「中國企業和消費者對 AI 代理的採用速度，可能比美國等其他市場更快，因為中國的推理成本比美國低約 90%。正如所有技術採用曲線一樣，較低的成本往往會加速採用。」

‌



巴克萊認為，中國透過快速更新模型、極低的推理成本以及企業廣泛採用，擁有比美國更快推廣 AI 代理的獨特優勢。儘管消費者端仍受限於平台封閉政策，但中國的低成本優勢，可能使 AI 代理人更快成熟並普及，成為中美 AI 競爭中的戰略籌碼。

即便是最先進的 AI 代理，如果沒有特別合作協議，也難以在這些「圍牆花園」中完成支付、訂單或外送等交易。這使消費者端的 AI 應用多仍停留在資訊查詢，而非直接下單或預訂。

相較之下，企業應用則面臨更少障礙。內部 AI 代理能結合專有數據與工作流程，無需依賴外部平台即可運行。