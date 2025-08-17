鉅亨網新聞中心 2025-08-17 18:20

AI推理晶片商機大！輝達利潤領先全球、「這家」嚴重虧損。(圖：Shutterstock)

報告顯示，輝達 GB200 以近 78% 的利潤率穩居榜首；Google 自研的 TPU v6e pod 利潤率為 74.9%；亞馬遜的 AWS Trn2 UltraServer 與華為的昇騰 384 分別達到 62.5% 與 47.9% 的利潤率，實現「穩賺不賠」。

摩根士丹利指出，這些數據顯示，AI 推理晶片不僅可量化計算，其商業模式的可預測性與高回報，使市場競爭愈加激烈。

然而，並非所有晶片廠商都能盈利。超微半導體 (AMD-US) 的 MI300X 與 MI355X 平台在 AI 推理場景下錄得嚴重虧損，利潤率分別為 -28.2% 與 -64.0%。報告分析，核心原因在於高成本與產出效率失衡。

摩根士丹利測算，一個 MI300X 平台的年度總擁有成本高達 7.74 億美元，雖與輝達 GB200 平台的 8.06 億美元接近，但在未來 AI 市場的推理任務中，其 token 產出效率帶來的收入遠不足以覆蓋成本。

未來 AI 戰場的關鍵

報告指出，未來 AI 戰場競爭的核心不僅在晶片本身，而在於技術生態建設與下一代產品布局。

非輝達陣營中，以超微半導體為首的廠商力推 UALink 標準，強調低延遲對 AI 性能的重要性；博通等廠商則主張採用更開放、靈活的以太網方案。這場「連接標準之戰」的勝負，將決定誰能建立與 輝達 NVLink 抗衡的開放生態。

與此同時，輝達以清晰的產品路線圖鞏固領先地位。報告提到，其下一代平台 Rubin 預計於 2026 年第二季度量產，並在同年第三季度開始大規模伺服器出貨，為競爭者設下高門檻。