鉅亨網編譯莊閔棻 2025-08-17 17:40

美國白宮人工智慧（AI）事務主管薩克斯（David Sacks）在接受《彭博》採訪時表示，中國科技巨頭華為正在逐步增強國際影響力。如果將中國晶片市場拱手讓給華為，等同於給華為提供巨額資金補貼，因此美國必須積極搶占市場。

美國AI主管：輝達可以向中國銷售落後的晶片 以阻止華為的發展。(圖：Shutterstock)

薩克斯指出，美國企業如輝達 (NVDA-US) 可以透過出售 H20 晶片 這類性能較弱且技術相對落後的產品，來搶占中國市場。雖然美國不會提供最先進的晶片給中國企業，但透過這種策略，可限制華為在中國市場的技術影響力擴張。

微軟創始人比爾 · 蓋茲曾表示，中美 AI 技術競爭的勝負，取決於哪方的產品能在國際市場獲得廣泛應用。

無論是美國的輝達還是中國的華為，都是全球領先的 AI 硬體公司。只要一方的 AI 技術在全球被大量採用，並擁有足夠用戶基數，競爭勝者將明顯浮現。

薩克斯也認同此觀點，他表示，美國已與多個國家簽署合作協議，推動美國 AI 技術的國際應用，鼓勵其他國家使用美國技術與晶片，在美國技術基礎上建立數據中心。

對於其他國家而言，它們面臨兩個選擇：使用美國技術或使用中國技術。如果不允許使用美國技術，國際市場將傾向中國技術。

根據產業資訊，華為正積極推廣昇騰晶片，美國企業必須優先搶占市場，以確保 AI 國際競爭中的優勢。