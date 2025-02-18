克宮：俄國外長將前往沙國 為川普普丁會面做準備

鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-02-18 07:30

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克里姆林宮發言人佩斯科夫周一（17 日）證實，俄羅斯外長拉夫羅夫和俄羅斯總統助理烏沙科夫將在周一飛往沙烏地阿拉伯首都利雅得，將於周二與美國代表舉行會談，為即將舉行美俄領袖會面做準備。

佩斯科夫指出，會晤主要側重於俄美關係恢復，致力於為烏克蘭戰爭解決方案潛在談判做準備，同時協調兩國總統之間的會晤。

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他表示，選擇沙國首都作為俄美接觸地點，是因為這對雙方都合適。「美國總統川普在談到潛在最高層會晤地點時提到了沙國，這個地點對美俄雙方都很合適，這是雙方共同的決定。」

這位發言人指出，目前尚不清楚何時或是否會舉行結束烏克蘭戰爭的談判。他強調，舉行此類談判的可能性，只會在周二由俄羅斯和美國代表團討論。

佩斯科夫強調，「每個人都在試圖談論需要做些什麼來停下這場戰爭。」他聲稱，就在不久之前，許多西方國家還想著延長戰爭。

上周三俄羅斯總統普丁和川普通話，兩國領導人同意開始就結束烏克蘭戰爭進行談判，這意味著美國對這場戰爭的政策出現重大轉變。