撤換聯準會主席就能降息？華爾街為何說會適得其反？
鉅亨網編譯王貞懿
據《CNBC》周四（17 日）報導，美國總統川普急於降息，甚至考慮撤換聯準會主席鮑爾 (Jerome Powell)，但華爾街警告此舉可能弄巧成拙。摩根大通(JPM-US) 指出，解職鮑爾恐損害央行獨立性，推升長期利率並增加通膨風險。
川普周三否認計畫撤換鮑爾，但表示「不排除任何可能性」。據《紐約時報》報導，川普實際上已起草解職鮑爾的信函。
數月來，川普不斷呼籲聯準會降息。他本周在社群媒體 Truth Social 上表示，聯準會應該從目前水準降息 3 個百分點。鮑爾本月稍早證實，若非川普政府的關稅宣布，央行早已降息。
然而，摩根大通警告，解職鮑爾實際上可能推升長期利率。
該銀行首席美國經濟學家 Michael Feroli 在周三報告中寫道：「任何削弱聯準會獨立性的行為，都可能增加通膨前景的上行風險，而通膨展望本已因關稅和略為升高的通膨預期承受上行壓力。」
他補充：「此外，市場參與者可能要求更高的通膨和通膨風險補償，從而推升長期利率，拖累經濟活動前景，並惡化財政狀況。」
2025 年以來，2 年期公債殖利率和指標性 10 年期公債殖利率實際上都已下跌，但如果川普採取行動，情況可能改變，尤其是長期利率。
2 年期殖利率周四交易於 3.911% 附近，年初為 4.24%。10 年期殖利率從 2025 年初的 4.57% 降至目前的 4.459%。
10 年期公債殖利率是許多消費者利率的基準，包括汽車貸款利率。
摩根大通的警告顯示，川普想要降息的願望可能會碰壁。雖然川普想用政治手段逼迫聯準會降息，但金融市場擔心央行失去獨立性，反而可能推高利率。
如果川普真的解職鮑爾，再加上關稅政策已經在推升物價，可能讓通膨問題變得更嚴重。
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