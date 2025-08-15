雲端巨頭聯手！甲骨文也能用Google Gemini AI模型

這項合作與甲骨文今年 6 月與馬斯克旗下 xAI 達成的協議類似，讓軟體開發人員能在使用甲骨文雲端時，調用 Google 的模型生成文字、影片、圖像與音訊內容。與此同時，使用甲骨文在企業財務、人力資源與供應鏈規劃等應用的商業客戶，也可選擇直接在應用程式中使用 Google 的模型。