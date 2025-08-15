search icon



雲端巨頭聯手！甲骨文也能用Google Gemini AI模型

鉅亨網編譯段智恆


根據《路透》報導，甲骨文 (ORCL-US) 與 Google(GOOGL-US)周四 (14 日) 宣布，雙方雲端事業部門已達成合作協議，將在甲骨文雲端服務與企業應用程式中引入 Google 的 Gemini 人工智慧 (AI) 模型。

cover image of news article
雲端巨頭聯手！甲骨文也能用Google Gemini AI模型(圖：REUTERS/TPG)

這項合作與甲骨文今年 6 月與馬斯克旗下 xAI 達成的協議類似，讓軟體開發人員能在使用甲骨文雲端時，調用 Google 的模型生成文字、影片、圖像與音訊內容。與此同時，使用甲骨文在企業財務、人力資源與供應鏈規劃等應用的商業客戶，也可選擇直接在應用程式中使用 Google 的模型。


甲骨文客戶可透過與既有服務相同的雲端點數系統支付 Google AI 技術費用。至於雙方之間是否會有額外金流往來，兩家公司並未透露。

對甲骨文而言，這是其「提供多元 AI 選項」策略的一部分，而非僅推銷自家技術；對 Google 來說，此舉有助進一步拓展雲端服務版圖，並爭取更多企業客戶，與微軟 (MSFT-US) 等競爭對手抗衡。

