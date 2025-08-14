比特幣創新高後遇PPI打壓回落 分析師：上漲動能未盡

鉅亨網編譯王貞懿 2025-08-14 22:27

根據《CNBC》周四（14 日）報導，比特幣周三深夜創下 12.45 萬美元新高，以太幣也逼近歷史高點。但周四公布的 7 月生產者物價指數 (PPI) 超出預期，兩大加密貨幣均下跌約 2%。

分析師認為加密貨幣已從投機狂熱轉向機構採用階段。(圖:Shutterstock)

根據 Coin Metrics 數據，比特幣最高攀升至 12 萬 4496 美元，超越 7 月創下的 12 萬 3193.63 美元紀錄。以太幣升至 4791.19 美元，逼近 2021 年創下的 4866.01 美元歷史高點。

加幣貨幣雙雄大漲後遇亂流

本周比特幣有望上漲 2%，以太幣則大漲超過 13%。以太幣 6 月超越比特幣成為加密貨幣市場領頭羊，此後勁揚 85%，受惠於機構大量買進、供應緊縮和企業投資人採用，這些都在對加密貨幣產業更友善的監管環境背景下發生。

分析師持續看好後市

Nansen 分析師 Jake Kennis 表示，鑑於資金流入仍然強勁，這波漲勢可能還有進一步上漲空間。