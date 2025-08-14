比特幣創新高後遇PPI打壓回落 分析師：上漲動能未盡
鉅亨網編譯王貞懿
根據《CNBC》周四（14 日）報導，比特幣周三深夜創下 12.45 萬美元新高，以太幣也逼近歷史高點。但周四公布的 7 月生產者物價指數 (PPI) 超出預期，兩大加密貨幣均下跌約 2%。
根據 Coin Metrics 數據，比特幣最高攀升至 12 萬 4496 美元，超越 7 月創下的 12 萬 3193.63 美元紀錄。以太幣升至 4791.19 美元，逼近 2021 年創下的 4866.01 美元歷史高點。
加幣貨幣雙雄大漲後遇亂流
不過，在 7 月生產者物價指數數據遠超預期後，加密貨幣雙雄皆下跌 2%。這結束了最初由周二公布的 7 月通膨數據低於預期所推動的漲勢，由於該數據讓投資人對聯準會 9 月降息感到樂觀，加密貨幣與股市連續兩天上漲，周三標普 500 指數和那斯達克指數也創下新紀錄。
本周比特幣有望上漲 2%，以太幣則大漲超過 13%。以太幣 6 月超越比特幣成為加密貨幣市場領頭羊，此後勁揚 85%，受惠於機構大量買進、供應緊縮和企業投資人採用，這些都在對加密貨幣產業更友善的監管環境背景下發生。
分析師持續看好後市
Nansen 分析師 Jake Kennis 表示，鑑於資金流入仍然強勁，這波漲勢可能還有進一步上漲空間。
加密貨幣研究和交易平台 DYOR 執行長 Ben Kurland 表示：「比特幣創下新高、以太幣即將突破，意味我們已從投機狂熱轉向機構採用、實際應用整合和全球流動性推動價格發現的階段。」
「兩種資產同時接近破紀錄的事實，顯示廣泛的市場信心，而非單一資產漲勢，」他補充。「如此強勁的動能很少瞬間燃燒殆盡，但也往往吸引後進者，可能助長波動性。目前的情況較少關於狂熱，更多是關於驗證。加密貨幣正從全球投資組合中的『另類』選項晉升為『必要』選項。」
- 免費體驗模擬交易 投資全球熱門資產
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 比特幣再創歷史新高！市值超越Alphabet 登全球第五大資產
- 加密雙雄逼近新高 以太幣ETF首度交易量超越比特幣
- 資深專家：比特幣「中期牛市」健康發展 潛力突破50萬美元
- 經濟學家Sumerlin有意角逐聯準會主席 稱降息2碼是「容易決定」