馬斯克在歐洲多地遭抵制 特斯拉卻在挪威銷量逆勢成長24% 背後有何玄機？

馬斯克在歐洲多地遭抵制 特斯拉在挪威銷量卻逆勢增24% 背後有何玄機？

今年上半年，特斯拉在德國、瑞典、丹麥和荷蘭的銷量均呈腰斬，卻在挪威實現 24% 的年成長率，挪威也躍升成為特斯拉在歐洲第二大市場。

這一現象背後，是挪威與特斯拉長達 12 年的深度共生關係。2013 年，挪威成為北美以外首個引進特斯拉 Model S 的國家，此後特斯拉輔助挪威成為全球電動車普及率最高的國家，如今挪威新車銷量中電動車佔比已達 94%。

作為回報，挪威不僅是特斯拉技術的全球展示窗口，馬斯克更曾經盛讚其補貼政策。

儘管目前挪威僅佔特斯拉歐洲上半年銷量的 12%，在全球佔比更是微小，但其象徵意義不可忽視。

過去五年，特斯拉始終佔據挪威 11%-20% 的新車註冊量，並在 2021 年問鼎最暢銷汽車品牌。

不過，這一霸主地位正面臨挑戰，福斯今年第一季曾短暫登頂，Volvo 電動車更快 0 速崛起，中國品牌比亞迪、小鵬和名爵 (MG)6 月合計拿下 12.3% 的市佔率。

值得注意的是，挪威消費者對特斯拉的忠誠度仍具韌性。

儘管去年新車註冊量下降 4% 且年初銷售疲軟，但 3 月改款 Model Y 及 5 月低價版發布後，市場需求再度啟動。

根據挪威道路聯合會主席 Solberg Torsen 說：「操作便捷、功能全面且價格親民，這些對挪威購車者遠比『特斯拉羞恥』(指因馬斯克政治立場產生的抵觸情緒) 更重要。」

今年 5 月，特斯拉推出零利率貸款與免費超級充電優惠，推動新車註冊量暴增 213%。

相較之下，相同促銷方式則未能阻止特斯拉在瑞典、丹麥銷量暴跌，上月特斯拉沒有任何一款車進入兩國銷量前十排名。

挪威電動車協會 (NEVA) 秘書長 Christina Bu 說：「某種意義上，挪威幫助塑造了特斯拉，每個挪威人都認識特斯拉車主，這種聯繫更具人情味。」