荷蘭知名電動車租賃公司 Mistergreen 曾以其規模龐大的「純特斯拉車隊」策略在業界獨樹一幟，如今面臨財務崩潰並已啟動業務出售程序，顯示盲目追隨馬斯克所謂特斯拉 (TSLA-US) 車輛將因全自動駕駛（FSD）功能而成為「增值資產」的預言，在二手車市場的嚴酷現實中徹底破滅。
Mistergreen 成立於 2019 年，是荷蘭電動出行領域的先驅，其整個商業模式皆建立在一個關鍵的前提假設之上：特斯拉車隊不僅能穩定保值，最終還能透過自動駕駛技術轉變為可獲利的無人駕駛計程車，價值可達 10 萬甚至 20 萬美元。該公司正是接受了這一理論，並對其進行了高槓桿投資，最終承擔了高昂的代價。
然而，事實走向卻與其期望完全相反。由於特斯拉為維持市場需求，在過去兩年間實施了多次大幅度的官方降價策略，直接衝擊並導致二手電動車殘值暴跌，其貶值速度甚至高於行業平均水平。
這使得 Mistergreen 被迫減記數百萬歐元的車隊價值，現金流壓力劇增，不得不拍賣租賃期滿的車輛，最終無力償還債券利息，引發債權人不安。
財務崩潰的深層原因，在於 Mistergreen 的商業核心繫於一項始終未能兌現的技術承諾。儘管馬斯克自 2020 年起便不斷預言「年底前實現 100 萬輛自動駕駛計程車」，但時至今日，FSD 技術尚未能在消費級車輛上實現預期的 L4 級自動駕駛，所謂的「增值資產」計程車隊更是遙遙無期。將營運核心繫於此一無法兌現的技術承諾，導致了 Mistergreen 不可避免的危機。
事實上，面對特斯拉降價造成的巨大損失，全球其他租賃巨頭早已採取行動。德國租車公司 Sixt 因其 2023 年收益受特斯拉降價影響而減少 4000 萬歐元後，已停止採購特斯拉；美國的赫茲 (Hertz) 也開始出售其特斯拉車隊。然而，Mistergreen 執拗地未及時轉型或分散風險，堅持「純血」策略直至無法挽回。
目前，Mistergreen 已清償債券持有人債務，並開始出售其資產。其龐大的車隊在巔峰時期曾超過 4000 輛，現已分批出售：荷蘭與比利時的業務轉讓給了克羅曼斯集團旗下的 Rebel Lease；德國業務則由 Van Mossel Lease 接管，後者明確向媒體表示，收購重點在於獲取客戶基礎，而非公司持有的貶值資產本身。
