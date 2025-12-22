鉅亨網新聞中心 2025-12-22 11:18

荷蘭知名電動車租賃公司 Mistergreen 曾以其規模龐大的「純特斯拉車隊」策略在業界獨樹一幟，如今面臨財務崩潰並已啟動業務出售程序，顯示盲目追隨馬斯克所謂特斯拉 (TSLA-US) 車輛將因全自動駕駛（FSD）功能而成為「增值資產」的預言，在二手車市場的嚴酷現實中徹底破滅。

Mistergreen 成立於 2019 年，是荷蘭電動出行領域的先驅，其整個商業模式皆建立在一個關鍵的前提假設之上：特斯拉車隊不僅能穩定保值，最終還能透過自動駕駛技術轉變為可獲利的無人駕駛計程車，價值可達 10 萬甚至 20 萬美元。該公司正是接受了這一理論，並對其進行了高槓桿投資，最終承擔了高昂的代價。

然而，事實走向卻與其期望完全相反。由於特斯拉為維持市場需求，在過去兩年間實施了多次大幅度的官方降價策略，直接衝擊並導致二手電動車殘值暴跌，其貶值速度甚至高於行業平均水平。

這使得 Mistergreen 被迫減記數百萬歐元的車隊價值，現金流壓力劇增，不得不拍賣租賃期滿的車輛，最終無力償還債券利息，引發債權人不安。

財務崩潰的深層原因，在於 Mistergreen 的商業核心繫於一項始終未能兌現的技術承諾。儘管馬斯克自 2020 年起便不斷預言「年底前實現 100 萬輛自動駕駛計程車」，但時至今日，FSD 技術尚未能在消費級車輛上實現預期的 L4 級自動駕駛，所謂的「增值資產」計程車隊更是遙遙無期。將營運核心繫於此一無法兌現的技術承諾，導致了 Mistergreen 不可避免的危機。

事實上，面對特斯拉降價造成的巨大損失，全球其他租賃巨頭早已採取行動。德國租車公司 Sixt 因其 2023 年收益受特斯拉降價影響而減少 4000 萬歐元後，已停止採購特斯拉；美國的赫茲 (Hertz) 也開始出售其特斯拉車隊。然而，Mistergreen 執拗地未及時轉型或分散風險，堅持「純血」策略直至無法挽回。