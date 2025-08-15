Bullish上市首日狂飆84%！木頭姐掃進250萬股 深化加密佈局
鉅亨網編輯林羿君 綜合報導
方舟投資「木頭姊」凱西 · 伍德（Cathie Wood)再次展現其對數位資產生態系統的強烈信心，旗下三檔 ETF 周三 (13 日) 大膽買入新上市的加密貨幣交易所 Bullish（BLSH-US）逾 250 萬股，進一步深化加密貨幣領域布局。
Bullish 於周三在紐約證券交易所掛牌上市，作為今年最受矚目的 IPO 案之一，上市首日股價便飆升 84%，凸顯出儘管監管審查持續進行，投資人對數位資產基礎設施類投資的熱情依然高漲。
隨後，Bullish 股價週四持續上漲近 10%，達到 74.63 美元，相較於 37 美元的 IPO 定價，漲幅可觀，在整體市場表現疲軟之際逆勢上揚。
此次收購行動主要透過 Ark 的旗艦基金 ARKK 完成，該基金買入了超過 174 萬股 Bullish 股票。同時，ARKW 增持了 545,416 股，而 ARKF 也購入了 272,755 股。這三檔基金的集體行動，不僅為 Bullish 提供了強勁的市場支持，也明確傳達了伍德及其團隊對 Bullish 的看好態度。
Bullish 這家全球性加密貨幣交易所背後，有億萬富翁、矽谷傳奇創投家彼得 · 蒂爾（Peter Thiel）的支持。伍德的投資決策不僅是對 Bullish 未來潛力的肯定，更是她長期以來對區塊鏈和數位資產信念的再一次實踐。作為加密貨幣的積極倡導者，伍德的投資組合中早已包含 Coinbase(COIN-US) 等重要標的。
值得注意的是，Bullish 除了作為交易所運營商之外，還擁有知名的加密貨幣新聞與數據平台 CoinDesk。方舟投資此番大膽對 Bullish 的投資，不僅擴大了其在加密貨幣交易領域的影響力，也觸及了該行業的媒體和資訊領域，顯示其對加密貨幣生態系統的全面佈局策略。
