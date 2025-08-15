Bullish上市首日狂飆84%！木頭姐掃進250萬股 深化加密佈局 

鉅亨網編輯林羿君 綜合報導 2025-08-15 12:15

‌



方舟投資「木頭姊」凱西 · 伍德（Cathie Wood)再次展現其對數位資產生態系統的強烈信心，旗下三檔 ETF 周三 (13 日) 大膽買入新上市的加密貨幣交易所 Bullish（BLSH-US）逾 250 萬股，進一步深化加密貨幣領域布局。

Bullish上市首日狂飆84%！木頭姊掃進250萬股 深化加密佈局。(圖:shutterstock)

Bullish 於周三在紐約證券交易所掛牌上市，作為今年最受矚目的 IPO 案之一，上市首日股價便飆升 84%，凸顯出儘管監管審查持續進行，投資人對數位資產基礎設施類投資的熱情依然高漲。

‌



隨後，Bullish 股價週四持續上漲近 10%，達到 74.63 美元，相較於 37 美元的 IPO 定價，漲幅可觀，在整體市場表現疲軟之際逆勢上揚。

此次收購行動主要透過 Ark 的旗艦基金 ARKK 完成，該基金買入了超過 174 萬股 Bullish 股票。同時，ARKW 增持了 545,416 股，而 ARKF 也購入了 272,755 股。這三檔基金的集體行動，不僅為 Bullish 提供了強勁的市場支持，也明確傳達了伍德及其團隊對 Bullish 的看好態度。

Bullish 這家全球性加密貨幣交易所背後，有億萬富翁、矽谷傳奇創投家彼得 · 蒂爾（Peter Thiel）的支持。伍德的投資決策不僅是對 Bullish 未來潛力的肯定，更是她長期以來對區塊鏈和數位資產信念的再一次實踐。作為加密貨幣的積極倡導者，伍德的投資組合中早已包含 Coinbase(COIN-US) 等重要標的。