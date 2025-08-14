鉅亨網編譯陳韋廷 2025-08-14 17:00

根據全球最大避險基金之一橋水周三 (13 日) 向美國證交會 (SEC) 提交的 13F 文件曝光，該基金在今年第二季的持股操作堪稱「大換血」，期間大舉增持輝達等科技巨頭，顯示出其對美股 AI 巨頭前景的樂觀態度，但同時也對部分科技股和此前看好的中概股進行了調整。

155%！橋水避險基金Q2大舉增持輝達等科技巨頭股票 砍光阿里百度京東等中概股（圖：Shutterstock）

文件顯示，橋水在今年第二季主要押注美國科技巨頭，大舉增持目前市值最高的個股輝達，增持將近 439 萬股，持股總數達 723 萬股，較今年首季成長逾 154%，在總持股中的佔比升至 4.61%，晉升第三大持股，佔比也較首季 1.43% 大幅提高。

此外，橋水還加碼本就是該基金重押的另三家科技巨頭 Alphabet、微軟和 Meta，增持 Alphabet 近 256 萬股至 560 萬股，增幅 84.1%，持股佔比從第一季 2.18% 升至 3.98%，為今年第二季的第五大持股；微軟則獲增持 90.56 萬股至 172 萬股，增幅接近 111.9%，持股佔比從首季 1.41% 升至 3.44%，成為第六大持股；Meta 獲曾持逾 38.1 萬股至 80.7 萬股，增幅 89.6%，佔比從第一季 1.14% 升至 2.4%，為第七大持倉。

Uber 也獲橋水增持 314 萬股，增幅 531%，持股佔比從第一季 0.2% 升至 1.41%，成為第 12 大持股。

不過，橋水也減持部分科技巨頭，亞馬遜遭減持約 79.55 萬股，降約 6%，持股佔比從第一季 1.17% 降至 1.1%，超微遭減持 40.89 萬股，降近 18.9%，持股佔比從一季 1.03% 降至 1%，Paypal 亦遭減持近 44.8 萬股，降幅逾 12%，蘋果也被減持 58.4 萬股，持股數季減 62%，減持後蘋果在橋水持股的佔比，也從前一季的 0.97% 降至 0.3%。

相較於第一季積極佈局中概股，橋水在第二季清倉阿里巴巴、百度和京東等先前重點持有的中概股，還清倉了蔚來、拼多多、貝殼等股票。

數據顯示，今年第二季末的橋水持股市值從前一季的 216 億美元提高至 248 億美元，新增 85 檔標的，增持 206 檔個股，清倉 164 個標的，減持 187 個標的。