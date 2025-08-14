search icon



比特幣再創歷史新高！市值超越Alphabet 登全球第五大資產

鉅亨網編譯鍾詠翔


隨著投資者在全球市場上進一步加碼風險投資，比特幣價格周三（13 日）在紐約時段進一步創下歷史新高，與美股上漲趨勢幾乎同步。

cover image of news article
比特幣再創歷史新高！市值超越Alphabet，登全球第五大資產。（圖：Shutterstock）

行情數據顯示，比特幣在隔夜紐約交易時段一舉攻克 123,500 美元，超過 7 月 14 日創下的 123,205.12 歷史前高紀錄，周四亞洲時段更一度突破 124,000 美元關口。


值得一提的是，隨著比特幣隔夜再創新高，目前總市值已達到 2.45 兆美元——超越 Alphabet(GOOGL-US) ，躋身全球資產標的市值榜前五名，前四名是黃金、輝達 (NVDA-US) 、微軟 (MSFT-US) 和蘋果 (AAPL-US) 。

過去一年中，比特幣價格可謂穩步上漲，這得益於美國總統川普上台後華盛頓對幣圈的友好立法環境。以 Strategy（原名 MicroStrategy）為代表的多家上市公司，大肆囤積比特幣，從而帶動這一全球最大加密貨幣需求增長。

截至本周三收盤，Strategy 的比特幣持倉價值已達到創紀錄 772 億美元。

這一在企業間越來越流行的持幣策略，近期甚至蔓延至部分其他加密貨幣——如以太坊，帶動數位資產整體上漲。

