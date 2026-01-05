鉅亨網編譯陳韋廷 2026-01-05 13:20

最新數據顯示，2025 年大型多策略避險基金迎來豐收一年，在 AI 熱潮驅動的美股牛市中，AI 類股普遍斬獲兩位數收益。以多策略見長的 D.E. Shaw、Balyasny、橋水及 Point72 均交出亮眼成績單，印證該策略在動盪市場中的韌性。

AI與川普關稅引發波動！全球避險基金2025表現兩極 橋水飆34% 「這一檔」僅10.5%墊底（圖：Shutterstock）

具體業績方面，Balyasny 去年全年收益率達 16.7%，Point72 緊接著取得 17.5% 回報，D.E. Shaw 旗下兩檔旗艦基金同樣實現兩位數成長。

最引人注目的是橋水基金，其 Pure Alpha 旗艦基金飆漲 34%，為創立 50 年來最高獲利紀錄，該成績得益於其獨特的「艙室模式」，透過多團隊協同管理股票、商品及債券等多元資產，有效捕捉了 AI 概念股引發的族群輪動機會。

然而，避險基金業界並非全線飄紅。Millennium 與城堡投資 (Citadel) 受去年上半年川普政府貿易政策衝擊，表現相對落後，前者全年回報 10.5%，Citadel 旗艦惠靈頓基金僅 10.2%。

但值得注意的是，Citadel 自 1990 年成立以來長期年化淨回報率仍維持在 19% 的高位，此次短期波動未改其穩健表現。