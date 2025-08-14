鉅亨網編譯段智恆 2025-08-14 02:30

物價漲不停！沃爾瑪升級員工福利抗通膨 全年購物打9折(圖：REUTERS/TPG)

這項折扣原先僅適用於新鮮蔬果及一般商品，至於牛奶、義大利麵、冷凍披薩、肉類等雜貨食品，則僅在每年 11 月與 12 月的假期購物季開放優惠。多年來，員工一直對此限制頗有微詞。沃爾瑪人資長 Donna Morris 在致員工信中表示，全年擴大適用折扣是「最受員工期待的福利之一」。該公司全美約 160 萬名員工，在入職 90 天後即可享有此福利，清倉商品除外。

沃爾瑪高層於周三在休士頓舉行的假期檔期規劃會議上宣布此消息。這項調整使沃爾瑪在員工福利方面更接近競爭對手。

亞馬遜 (AMZN-US) 旗下的全食超市 (Whole Foods) 為員工提供 20% 折扣，入職首日即可使用；目標百貨 (Target)(TGT-US) 則提供鮮凍蔬果與部分自有品牌商品 20% 折扣，其餘大多數商品 10% 折扣，也在入職首日生效；亞馬遜針對美國倉儲及其他時薪員工則提供一年最高可節省 100 美元的 10% 折扣。

儘管最新美國官方數據顯示，7 月食品價格總體持平，但雞蛋、咖啡和牛肉等主食的年增幅依然顯著，累加近年持續的通膨壓力。

沃爾瑪此次擴大福利，也是近年一系列措施的一環，包括調高店經理薪資與為時薪員工引入新型獎金制度，顯示該公司在阿肯色州本頓維爾的總部持續爭取門市人力，同時吸引受通膨壓力困擾的消費者。