鉅亨網編譯莊閔棻 綜合報導 2025-08-13 10:30

‌



輝達 (NVDA-US) 執行長黃仁勳並非家族中唯一在 AI 領域取得顯著成就的人物，他的兒子黃勝斌（Spencer Huang）與女兒黃敏珊（Madison Huang）也深度參與輝達的核心業務。然而，兩人的職業背景與輝達科技產業截然不同，使其與輝達的重疊格外令人注目。

輝達AI帝國繼承之戰！黃仁勳子女另類經歷闖出輝達核心地位。(圖：Shutterstock)

根據報導，目前黃勝斌在輝達擔任機器人產品線經理，女兒黃敏珊則是輝達模擬軟體部門的資深總監。這兩個部門是輝達未來 AI 策略的關鍵領域，尤其專注於物理 AI，被視為公司下一波重要成長動能。

‌



不過，黃勝斌與黃敏珊並非直接擔任輝達高層領導職務，而是從實習生做起，透過努力逐步晉升，展現出踏實且穩健的成長軌跡。

由左到右：黃仁勳、太太 Lori、女兒黃敏珊、兒子黃勝斌。（圖：Oneida Baptist Institute 臉書）

根據 LinkedIn，黃敏珊於 2020 年加入輝達，黃勝斌則於 2022 年跟進。兩人都被分配到與輝達長期發展策略高度契合的高成長部門。

黃敏珊從 Omniverse 部門的行銷實習生開始，該部門致力於開發虛擬工廠設計的數位雙生技術，後來成為產品行銷經理，現任模擬軟體部門的資深總監。

黃勝斌則在 Isaac Sim Cloud 團隊擔任產品經理，該團隊提供機器人雲端模擬服務，目前擔任機器人產品線經理，負責自主機器人的 AI 模型和模擬軟體開發。

據悉，黃敏珊在 2025 年的總收入約為 110 萬美元（含薪資、獎金及福利），而黃勝斌同期的總收入約為 53 萬美元，顯示兩人在公司中具備重要價值與影響力。

黃仁勳子女非典型科技背景 轉戰 AI 領域

值得注意的是，黃敏珊與黃勝斌均非傳統的科技背景出身。黃敏珊曾在法國藍帶廚藝學校（Le Cordon Bleu）專攻甜點與葡萄酒，並在紐約及舊金山擔任廚師。

黃勝斌則曾在台北創辦一家雞尾酒吧，創造和銷售創新的雞尾酒配方，當時也在台灣大學學習中文。

2019 年兄妹倆曾參加麻省理工學院（MIT）的短期 AI 課程，之後分別赴倫敦商學院（黃敏珊）與紐約大學（黃勝斌）攻讀 MBA。

目前尚不清楚黃勝斌與黃敏珊是否持有輝達股份。黃仁勳本人持有公司約 3.5% 的股權。即使兄妹倆未來繼承其股份，考慮到輝達龐大的市值，其對公司管理層的影響力仍相對有限。

黃仁勳曾透露，許多輝達員工及其子女都在公司工作，他相信這些「第二代」有機會超越前輩的成就。