【Joe’s華爾街脈動】美國通膨數據激勵股市大漲，強化聯準會寬鬆路徑

優於預期的 CPI 數據推升美股創下新高，為台灣科技導向的市場預示有利環境

‌



摘要

今日美國盤勢的核心在於，市場明確釋出了持續承擔風險的訊號。 (全文未完)

關於《Joe’s 華爾街脈動》

鉅亨網特別邀請到擁有逾 22 年美國投資圈資歷、CFA 認證的機構操盤人 Joseph Lu 擔任專欄主筆。

Joe 為台裔美國人，曾管理超過百億美元規模的基金資產，並為總資產高達數千億美元的多家頂級金融機構提供資產配置優化建議。

Joe 目前帶領著由美國頂尖大學教授與博士組成的精英團隊，透過獨家開發的 " 趨勢脈動 TrendFolios® 指標 "，為台灣投資人深度解析全球市場脈動，提供美股市場第一手專業觀點，協助投資人掌握先機。