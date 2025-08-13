search icon



【Joe’s華爾街脈動】美國通膨數據激勵股市大漲，強化聯準會寬鬆路徑

Joe Lu


優於預期的 CPI 數據推升美股創下新高，為台灣科技導向的市場預示有利環境

cover image of news article
【Joe’s華爾街脈動】美國通膨數據激勵股市大漲，強化聯準會寬鬆路徑 (圖：業者提供)

Joe 盧, CFA | 2025 年 8 月 12 日 美東時間


摘要
  • 由於溫和的通膨數據強化了市場對聯準會九月降息的預期，美國股市飆升至歷史新高。
  • 羅素 2000 指數 (Russell 2000) 領漲，顯示風險偏好情緒明確轉向，而標普 500 指數那斯達克指數也同創歷史紀錄。
  • 2 年期公債殖利率應聲下跌，直接反映降息機率升高，而長天期公債殖利率則維持穩定。
  • 七月份核心消費者物價指數 (CPI) 月增 0.3%，主要由服務業而非受關稅影響的商品所推動，此數據給予了聯準會政策上的彈性。
  • 美國政府決定將中國關稅期限延長 90 天，降低了立即的貿易摩擦，使市場焦點轉向貨幣政策。

今日美國盤勢的核心在於，市場明確釋出了持續承擔風險的訊號。(全文未完)

完整全文請見鉅亨號專欄_點此前往

立即加入《Joe’s 華爾街脈動》LINE@官方帳號，獲得最新專欄資訊（點此加入

關於《Joe’s 華爾街脈動》
鉅亨網特別邀請到擁有逾 22 年美國投資圈資歷、CFA 認證的機構操盤人 Joseph Lu 擔任專欄主筆。
Joe 為台裔美國人，曾管理超過百億美元規模的基金資產，並為總資產高達數千億美元的多家頂級金融機構提供資產配置優化建議。
Joe 目前帶領著由美國頂尖大學教授與博士組成的精英團隊，透過獨家開發的 " 趨勢脈動 TrendFolios® 指標 "，為台灣投資人深度解析全球市場脈動，提供美股市場第一手專業觀點，協助投資人掌握先機。

 

