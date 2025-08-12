鉅亨網編譯段智恆 2025-08-12 22:20

‌



根據《路透》周二 (12 日) 報導，美國總統川普因不滿 7 月就業報告，指控數據遭「作假」，上周撤換勞工統計局 (BLS) 局長，但聯準會 (Fed) 官員卻將同一份數據視為經濟放緩的明確證據，並作為支持降息的理由。

美國就業數據成政策分歧焦點 川普與Fed解讀南轅北轍(圖：REUTERS/TPG)

Fed 部分官員視數據為降息依據

‌



Fed 理事鮑曼 (Michelle Bowman) 上周六表示，最新就業數據以及前幾個月的下修結果，印證了她對經濟疲弱的擔憂，「若延遲行動，可能導致就業市場惡化及經濟成長進一步放緩」。她與另一名川普任命的理事華勒 (Christopher Waller) 上月曾投票反對維持利率不變，呼籲立即降息。

近期原本專注於通膨上升風險的決策官員，也因 5 至 7 月就業成長放緩而調整經濟風險評估。市場目前預期，Fed 在 9 月 16 至 17 日會議降息的機率逾 85%，但仍取決於後續數據，包括本周二公布的 7 月消費者通膨數據，以及 9 月初的 8 月就業報告。

川普認為降息可減輕美國債務利息負擔，並有助經濟成長，不過這與他此前宣稱稅改、移民及貿易政策正在推動經濟的說法形成矛盾。

BLS 領導權更替引發關注

川普周一晚間任命保守派智庫傳統基金會 (Heritage Foundation) 首席經濟學家安東尼 (E.J. Antoni) 為新任 BLS 局長，此舉引發經濟與投資圈高度關注，因 BLS 數據對利率決策、股市走勢及政治前景均有重大影響。

Fed 官員強調，會使用多種來源交叉驗證政府統計數據。聖路易聯準銀行總裁穆薩列姆 (Alberto Musalem) 表示，除了官方數據外，決策者也會檢視非官方來源，確保不同數據集講述相同的故事，並透過與全國企業及家庭的直接交流，獲得對經濟的「印象式觀察」。

明尼阿波利斯聯準銀行總裁卡什卡里 (Neel Kashkari) 則對數據造假持懷疑態度，認為即使有人試圖操縱 BLS 數據，也難以掩蓋經濟現實，「公司要嘛在招人，要嘛沒有，美國人會親身感受到經濟狀況，虛假數據很難改變這一點」。

Fed 多管道監測經濟狀況

即便 BLS 內部變動，Fed 仍有大量數據可供分析，包括民間數據提供商的即時消費、人流、物價與就業資訊，採購經理人指數 (PMI) 等行業調查，以及密西根大學、全國獨立企業聯盟 (NFIB) 與經濟評議委員會 (Conference Board) 等機構的信心與通膨預期調查。

此外，行政資料如各州每周提交的失業金申請統計、BLS 每季的就業與薪資普查 (QCEW) 等，都能對單月就業估計形成驗證。Fed 本身也透過與企業財務長 (CFO) 的調查及非正式訪談，蒐集經濟脈動，並在每次決策會議前彙編成《褐皮書》(Beige Book)，提供對全國經濟的質性觀察。