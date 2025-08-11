數據說話：美國勞動市場轉弱，Fed降息預期急升

鉅亨網新聞中心 2025-08-11 15:19

美國聯準會（Fed）連續五次維持利率不變，儘管白宮施壓降息，但決策層仍強調需觀察後續經濟數據。然而，7 月就業數據意外疲弱，市場對 9 月啟動降息循環的預期迅速升高，未來政策走向與經濟變化將牽動全球金融市場關注。

9月降息幾乎篤定，美國7月就業重擊聯準會決策

Fed 不理川普壓力，連 5 會維持利率不變

Fed 於 7 月 30 日決議將基準利率維持在 4.25% 至 4.50% 區間，連續第五次按兵不動。此次會議以 9 票對 2 票通過，兩位由川普任命的官員主張降息一碼，為 30 多年來首度出現兩名理事投下反對票，反映 Fed 內部對貨幣政策的分歧升高。

雖然 Fed 主席鮑爾坦言，就業市場存在下行風險，尤其就業創造與勞動供給同步放緩。不過他仍強調降息時機仍需觀察後續經濟數據，通膨壓力及川普貿易政策影響仍是主要考量。聯準會會審慎決策，避免過早寬鬆導致通膨回升，或延遲行動損及就業市場。

7 月非農數據重挫，降息預期瞬間翻轉

由於鮑爾未釋出 9 月降息明確訊號，利率會議後市場對 9 月降息的預期一度跌破 45%，遠低於會前近７成的水準。然而，隨後公布的 7 月就業數據明顯疲弱，市場氣氛迅速翻轉，降息預期大幅升溫。

數據顯示，7 月非農新增就業僅 7.3 萬人，遠低於市場預期的 10.4 萬人，5、6 月的就業數據更合計下修 25.8 萬人，使近三個月平均新增就業數跌至僅 3.5 萬人，創疫情以來最低紀錄，失業率則自 4.1% 升至 4.2%，顯示勞動市場狀況遠比預期疲弱，強化市場對 Fed 即將啟動降息的預期。多數專家認為，Fed 9 月降息機率大幅上升。

FedWatch：9 月降息機率飆至 90% 以上

根據芝商所 FedWatch 工具，9 月降息一碼的機率已飆升至 93%，年底前進一步降息的機率也同步攀高，其中 10 月再降一碼的機率達 67%，12 月進一步降息的可能性亦突破 5 成。市場普遍押注 Fed 將提前啟動寬鬆循環，甚至可能在本月的傑克森霍爾（Jackson Hole）全球央行年會上釋出政策轉向訊號。

利率期貨市場也顯示市場高度關注降息動向。芝商所 30 天聯邦基金期貨與選擇權在 7 月 31 日至 8 月 1 日成交量暴增三倍，隱含利率預期將下調至 3.75%，意味著今年下半年可能連續降息兩碼。

就業穩定是 Fed 雙重目標之一，市場認為 Fed 將透過降息刺激經濟，避免就業市場進一步惡化。白宮長期施壓降息，７月就業數據或成關鍵推力。

此外，Fed 理事庫格勒（Adriana Kugler）請辭也被視為政策轉向的重要訊號。德意志銀行策略師 Jim Reid 指出，Kugler 離任將為川普任命新任偏鴿官員創造機會，未來甚至可能成為鮑爾接班人，或成為 Fed 內部支持降息的關鍵票數。

高盛押注 Fed 三連降 年底利率恐探 3 年新低

目前高盛認為，Fed 將自 9 月起連續三次降息，每次降息 25 個基點，全年累計降息幅度達 75 個基點。

澳盛銀行首席經濟學家 David Doyle 則指出，雖不認為勞動市場將急速惡化，但疲弱數據將促使 Fed 更謹慎評估風險。他預估 9 月降息機率大增，但後續仍將視通膨與就業表現調整步調。

若 9 月與 10 月各降息 1 碼，聯邦基金利率將落在 3.75% 至 4.00% 區間。若 12 月再降 1 碼，年底利率可能降至 3.00%~3.25%，將創 2022 年 9 月以來新低。不過，一切仍需視後續經濟數據變化。

牛津經濟研究院（Oxford Economics）首席美國經濟學家 Bernard Yaros 則持不同看法，他認為，雖然失業率出現上升，但從勞動參與率及初領失業救濟金數據觀察，失業率在未來幾個月內大幅上升的機率不高，因此預期 Fed 最快仍要到 12 月才會啟動降息。

隨著 9 月會議被視為降息「幾乎篤定」，聯準會後續決策將持續受到全球投資人高度關注。若高盛等機構預測成真，美國貨幣政策將正式邁入新一輪寬鬆循環，對全球市場、投資策略與資產評價都將帶來重大影響。

政策轉折下 利率期貨與曲線策略受矚目

