〈房產〉六都青年購屋總價5年增逾20% 高房價逼出「小宅化」

鉅亨網記者張欽發 台北 2025-08-11 12:10

近年房價明顯上漲，初出社會的青年購屋族群若想要憑一己之力一圓購屋的夢想，難度比以往更高。房仲業者彙整聯徵中心 20-35 歲青年購屋貸款資訊，比較六都購屋青年 2021 年第一季與 2025 年第一季近五年購屋情形的差異。可以發現，近五年六都青年購屋平均總價有 17%-39% 的增幅。

六都青年購屋總價5年增逾20% 高房價逼出「小宅化」。(鉅亨網記者張欽發攝)

但住宅的平均面積則有全面下調的情形，台北、台中與台南三都面積減幅將近 1 成，又以高雄市減少 11.2% 幅度最大，少了 4.9 坪，相當一間主臥室的空間。

從銀行鑑估的平均總價來看，高雄青年 2021 年第一季購屋平均總價在 815.2 萬元，2025 年第一季購屋平均總價則增加到 1109.5 萬元，五年之間高雄青年購屋平均總價增加 36.1%，但購屋面積卻減少了 11.2%。

永慶房屋研展中心副理陳金萍指出，高雄近年積極推動產業發展，吸引科技大廠進駐高雄發展，加上台積電設廠的效應，帶動了高雄房市需求並造成房價快速上漲。雖然產業進駐帶來的工作機會讓高雄青年有機會留在家鄉奮鬥，然而高房價、少子化的趨勢也讓青年購屋只能選擇「買得起的坪數」，使得總價負擔不那麼重。

而近五年台中市青年平均購屋面積由 44.5 坪減少至 40.5 坪，少了 4 坪，平均面積減幅 9%，六都減幅排名第二。陳金萍指出，近年台中市大量重劃區開發，快速公路與捷運交通建設也逐步完善，加上中部科學園區與台積電擴廠，吸引建商積極推案，預售屋漲幅尤其驚人，帶動台中整體房價上漲。台中青年近五年平均購屋總價增加 28.5%，房價增幅近三成，平均購屋面積也因為高房價減少 4 坪。

六都青年平均購屋面積減幅最小的是桃園市，近五年由 43.9 坪減少為 42.7 坪，坪數減少大約 1.2 坪，減幅為 2.7%；然而平均購屋總價卻增加 38.7%，也是六都平均總價幅度變化最大的縣市。

陳金萍分析，桃園市近年有桃園航空城、亞洲矽谷 2.0 以及捷運綠線等重大建設題材，帶來大量就業機會，長期持續吸引人口移入，六都之中桃園維持人口正成長，區域發展動能強勁。

此外，桃園房價相較於雙北地區相對親民，磁吸了許多「脫北族」，需求相對強勁，尤其是多為已婚或準備成家的小家庭，移居桃園的意願較高，對居住空間具高度需求，導致主力產品集中在 40 坪上下的家庭房型，讓購屋面積減幅為六都最小。