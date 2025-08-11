鉅亨網記者張欽發 台北 2025-08-11 18:30

信義房屋 (9940-TW) 今 (11) 日召開第二季線上法人說明會，信義房屋上半年營收 45.06 億元，較去年同期減少 39.32%，稅後虧損 3184 萬元，較去年同期由盈轉虧，每股虧損 0.04 元。因第二季中國大陸建案「山水嘉庭」案調整銷售計畫，而提列未實現跌價損失，加上美金兌台幣匯率波動造成短期匯損。

信義房屋上半年每股虧損0.04元 房市下半年觀望緩解但仍具挑戰。(鉅亨網記者張欽發攝)

信義房屋表示，受到國內央行第七波選擇性信用管制政策影響，市場交易量明顯降溫，第二季仲介事業營收為 22.90 億元，較去年同期減少 45.86%。在央行尚未鬆綁房貸政策的情況下，加上全球經濟受關稅戰影響持續波動，買方普遍採取觀望態度，導致一、二手房成交件數同步收斂，進而影響整體仲介營收表現。仲介子公司中的日本信義及上海信義營收仍逆勢成長，且除了大馬仲介子公司外，其餘均獲利經營。

仲介事業方面，信義房屋將持續凝聚團隊信念，發揮全直營體系與品牌交易安全優勢，並善用集團資源強化轉介合作，拓展買賣雙方媒合契機，提升成交效率與服務價值。日本信義第二季營收較去年同期成長逾一成，未來將持續運用台日鏈資源，拓展接案區域，提升一手房銷售動能。

開發事業方面，本季尚無建案交屋收入，僅認列少量車位收入。此外，因大陸無錫「山水嘉庭」案提列存貨跌價損失，銷貨成本較前一季增加 1.21 億元。信義房屋指出，為了加速存貨去化與資金回收，「山水嘉庭」案於 6 月中旬重新調整對外銷售價格後，看屋來人量明顯提升並已有成交，逐漸展現調整成效。

至於信義開發上半年取得 3 個土城樹林線捷運出口的聯合開發資格，也展現深耕都會潛力區的決心，以及對公共建設與政策的支持，3 案均預計在 2027 年動工。預計捷運通車所帶來的「交通驅動」效應可望形成人口與商業新聚落下，信義開發將發揮社區營造的實力，持續以專業、誠信與永續理念打造優質住宅，為區域注入新活力。