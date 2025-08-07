〈房產〉市場冷 今年民俗月北台灣房市推案量年減6成創8年來新低

鉅亨網記者張欽發 台北 2025-08-07 11:43

民俗月多在 8 月登場，今 (2025) 年雖逢閏月，但也在 8 月底進入鬼月，出於入厝的顧忌遠勝於購屋，觀察近年 8 月北台灣推案量，自 2018 年起多有來到千億元以上量能，去年的房市熱潮甚至逼近 1500 億元的紀錄新高，但今年驟降至 569.7 億元，年減 61.5%，創近 8 年來新低。

今年民俗月北台灣房市推案量年減6成創8年來新低。(鉅亨網記者張欽發攝)

住展企研室總監暨發言人陳炳辰指出，今年該月份全無總銷百億元案，過去千億元的推案量時期多少都有一兩案達標百億元，像去年同期就有台北市文山區、新北市林口區兩個破百億元案，今年下修達 80 億元就可視作指標案，為台北市南松山與桃園市小檜溪分別有利晉、定泰建設兩案登場，不脫品牌、地段因素，勇於百無禁忌上場。

其餘還有數十億元量體新案則不到 10 案，且僅剩新竹市香山區的愛山林建設系列案達標 50 億元，他案多在總銷 30 億元以下，對照去年則有國美、華固、國揚於台北市信義區，和新北市三重區、新店區民俗月推出 50-70 億元指標案，今年相當程度呼應鬼月的冷淡。

值得一提的是，預售屋因多年後交屋，其實較沒有在好兄弟專屬月即刻搬遷入住的疑慮，推出預售案或許干擾較少，反之新成屋稍有忌諱之餘，還有入手後就得與銀行打交道，偏遇眼下貸款限縮的麻煩問題，相比去年此刻仍有新北市新店區、汐止區的知名先建後售案現身，今年鬼月新成屋案幾乎不見蹤跡。