〈房產〉七都成屋總價中位數全跌 新竹縣市及高雄上半年跌逾14%最重

2025-08-08

房市買方觀望情緒升溫，市場正式進入盤整期。房仲業者比較七大都會區 2025 上半年和去年同期的總價中位數，房價全面出現下跌。若以 2025 上半年和 2024 下半年進行比較，除桃園市未見修正外，其餘縣市亦都有 1.3% 到 11.4% 的跌幅，其中以新竹縣市與高雄市成屋總價中位數跌幅最深。

七都成屋總價中位數全跌 新竹縣市及高雄上半年跌逾14%最重。(鉅亨網記者張欽發攝)

根據統計，2025 年上半年新竹縣市與高雄市成屋總價中位數跌幅最深，新竹縣市從去年上半年的 1400 萬元下修至 1188 萬元，年跌幅達 15.1%，是七都之最；高雄市則是從 955 萬元跌至 820 萬元，年減幅達 14.1%，房價下修情況明顯。

永慶房屋研展中心副理陳金萍表示，新竹縣市過去受惠於半導體產業蓬勃發展與高收入人口移入，新竹房價漲幅十分快速，在去年甚至一度超越新北市，成為七都總價中位數第二高的縣市。不過，也由於高收入人群聚集，竹北、新竹市中心頻現高總價的新建案，對於許多消費者而言，購屋負擔仍相當沉重。而隨著近期新青安補助與房貸利率條件逐步收緊，房價負擔能力備受考驗，加上經濟未來前景不明，市場觀望氣氛濃厚，買方出手趨於保守，市場快速降溫，使原先房價漲多的區域率先回調，賣方不得不下修價格以利出售，導致總價出現明顯修正。

在高雄市的部分，陳金萍指出，高雄市過去幾年房市受惠於科技題材、區域重大建設利多及人口回流，價格一度快速攀升，價格已逐步超出在地首購與換屋族的負擔能力；加上去年下半年開始，銀行房貸緊縮與央行祭出第七波選擇性信用管制後，成屋市場面對貸款成數縮減、青年購屋補貼審查更嚴等政策壓力，市場購屋需求放緩，轉為觀望或暫緩進場，帶動成屋價格因此出現修正。

而北北桃三都雖同樣面臨市場修正壓力，但整體價格變動相對平和，跌幅均在 3% 以內，呈現「溫和下修」格局。作為全台房價領頭羊的台北市、新北市 2025 年上半年總價中位數達 2050 萬元及 1280 萬元，仍為全台房價最高區域。

陳金萍表示，雙北地區自用與置產買盤支撐力道強勁，房價變化較小，但價格已開始逐步鬆動。若與去年同期相比，台北市跌幅則高達 0.8%，與 2024 年下半年對比則有 1.3% 的跌幅；新北市則較去年同期有 1.5% 跌幅，與 2024 年下半年相比也有 2% 跌幅。