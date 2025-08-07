〈房產〉南韓首爾金融中心汝矣島A級商辦低空置率表現穩定

鉅亨網記者張欽發 台北 2025-08-07 09:17

‌



南韓首爾的漢江邊汝矣島自南韓證券交易所 (KRX) 在 1979 年遷入，進一步吸引證券、金融、保險業進駐而形成目前在首爾的金融中心，依商仲 JLL Korea 的統計顯示，進駐汝矣島的企業以金融保險業重心，而汝矣島 YBD 的 A 級辦公室在第二季的空置率爲 4%，表現也優於 CBD 的 4.4% 空置率。

南韓首爾金融中心汝矣島A級商辦低空置率表現穩定。(鉅亨網記者張欽發攝)

就 2025 年第二季的南韓首爾 A 級辦公室空置率爲 3.2%，而就個別商圈來看，CBD(市中心) 的空置率爲 4.4%、 YBD 爲 4%、江南 GBD 的空置率數低僅 1.2%。

‌



而商仲 JLL Korea 研究部主管 Veronica Shim 指出，由於缺乏可開發用地，汝矣島與江南相對較能避免大規模供給潮，在 CBD 自 2026 年起將迎來新增供給，許多新建案將落成於乙支路 3 街站、或首爾站附近，這些地區距離傳統 CBD 核心區有一定距離。也因此，新供給將擴大 CBD 市場的地理範圍。

金融、保險業進駐汝矣島 A 辦占各產業的 58.4%。(鉅亨網記者張欽發攝)

Veronica Shim 並補充，受益於利率下降及市場充裕的閒置資金，首爾整體資本化率（Cap Rate）可能進一步收窄。儘管新增供給將帶來阻力，商辦價格仍有望緩慢上升。

進駐汝矣島「IFC Seoul 首爾國際金融中心」的最主要租戶之一的 Deloitte Korea 德勤集團，資深合夥人 Paul JH KIM 金在煥指出，在疫情期間美國的商辦市場交易崩解，但在韓國的商辦市場仍相對持穩，而以目前來看 ，一直到 2029 年， 空置率低的韓國的商辦供需，都不致出現大量的變化。

首爾汝矣島內有曾爲韓國最高的 63 大廈、首爾國際金融中心（IFC）三棟量體、2020 年落成的 Parc1 tower，都是豪辦與五星飯店複合式商業地產，也有地標建築的現代百貨。

在新北市的商辦市場近兩年交易動能顯著升溫走勢來看，2024 年新北市商辦全年累計交易達 130 億元，改寫歷史新高紀錄，興富發 (2542-TW) 指出，新莊副都心在「行政、交通、產業、金融商業、文化」五合一複合機能全數到位之際，已快速崛起，成為企業在北台灣布局的戰略重鎮。以興富發在新莊副都心推出的商辦「國家壹號廣場」預售建案為例，總銷約逾 300 億元，並且強調彈性配置與多元機能，對標國際企業總部趨勢。