〈房產〉保險業多元置產避險「汰舊換新」 投資鎖定整棟廠辦、地上權
鉅亨網記者張欽發 台北
台灣金管會於 2025 年 1 月調降保險業不動產最低收益率標準至 2.545% 後，今年保險業調整資產布局動作頻頻，房仲業者盤點今年保險業買賣商用不動產交易，明台產物保險今年 6 月再度出售名下不動產，以 1.2 億元出售桃園區三民路三段整棟樓；新光人壽則於 4 月，以 1.32 億元出售中山區松江路「長江大樓」部分樓層。
同時，也有保險業者持續購置潛力不動產，包括臺銀人壽則於 8 月初以總價 4.6 億元，購置原本承租的臺灣銀行內湖分行所在建築，從租客變屋主；台灣人壽三度入手內湖辦公大樓，以 14.78 億元購入安康路整棟新廠辦；南山人壽今年初以 9.6 億元買彰化縣員林市土地，開發後部分作為自用辦公大樓，部分作為投資之用。元大人壽則是搶占地上權標的，分別以 21.9 億元、21.77 億元，標下台北大安區美國在台協會（AIT）舊址，以及中山區松江路土地地上權案。
台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，商辦一直是保險業者的最愛，自用出租兩相宜，運用規劃上頗具彈性。面臨目前房市政策打住不打商，市場熱錢轉進商用不動產，對商辦有需求的置產者增加，也讓保險業者趁機調節資產，將部分增值物件獲利了結，轉向「中長期開發型」產品，例如土地、工業地產和地上權產品，以及桃園及南部市場等增值潛力區；尤其是看好物流與工業用地的需求增加，加碼物流倉儲和工業廠房的投資，提高置產多元性，更是在關稅戰後，分散投資風險的策略之一。
第一建經研究中心副理張菱育分析，保險業布局明顯從雙北既有商辦、老舊大樓，轉向土地與整棟廠辦等可彈性規劃的資產，並更傾向發展中區段或大型交通節點，例如捷運周邊、產業園區與火車站附近等。這類資產未來可自建、整修或回租，投報率有機會拉高至 3-5% 上下，比單純坐收租金的既有大樓更具彈性與報酬潛力。
張菱育指出，目前保險業者的資金運用方式，已經不再只單純追求「穩定收租、抗跌保值」，而是更重視如何讓資產未來能「創造更高報酬」。像是購買可以新建、整修或出租的整棟大樓或土地，較能讓資產有更多彈性運用的空間，也可能帶來比傳統出租更高的投報表現，特別是 2025 年利率仍不低的情況下，以此靈活布局的方式，有助於保險業者掌握長期收益的機會。
延伸閱讀
- 七都成屋總價中位數全跌 新竹縣市及高雄上半年跌逾14%最重
- 市場冷 今年民俗月北台灣房市推案量年減6成創8年來新低
- 南韓首爾金融中心汝矣島A級商辦低空置率表現穩定
- 現代化商辦需求提升中 新北市沿捷運開發以新莊最熱門
下一篇