美突課黃金關稅 期貨飆新高期現價差破百

鉅亨網編譯王貞懿 2025-08-08 22:08

‌



根據《金融時報》周五 (8 日) 報導，川普政府突然宣布對一公斤和 100 盎司金條課徵關稅，震撼全球黃金市場。美國黃金期貨周五飆至每盎司 3,534 美元歷史新高，與現貨價格出現逾百美元價差，分析師警告此舉可能重新劃分全球黃金貿易版圖。

瑞士是全球最大黃金出口國，受美國關稅衝擊最深。(圖:Shutterstock)

川普政府的決定讓全球市場措手不及。美國海關與邊境保護局 (CBP) 裁定，一公斤和 100 盎司金條應課徵關稅，粉碎市場對黃金可望豁免的預期。

‌



這項新規對全球最大黃金出口國瑞士打擊特別嚴重。近日，美國更宣布對瑞士進口商品課徵 39% 關稅，雙邊關係已經惡化。

美國黃金期貨周五盤中飆至每盎司 3,534 美元的新高，倫敦現貨價格則持平。瑞銀 (UBS) 分析師 Joni Teves 表示，這個消息「非常意外」，並說：「這正是市場擔心的情況。」

期現貨價差創紀錄

市場受到衝擊的跡象顯而易見，紐約商品交易所 (Comex) 的美國黃金期貨與現貨價格大幅分歧，周五溢價超過每盎司 100 美元。

Teves 說：「全球黃金市場都靠 Comex 黃金期貨來避險，現在出了問題。大家開始懷疑，是不是該換其他方式交割期貨合約，或者改到別的地方交易，甚至其他交易中心可能會變得比紐約更重要。」

豁免政策大轉彎

川普 4 月初在「解放日」推出全面關稅時，原本豁免一類黃金商品，涵蓋美國大部分黃金進口。白宮 4 月 2 日發布的資料表也明確表示，「金條」可豁免所謂的對等關稅。

然而，CBP 7 月 31 日裁定書卻顛覆長期市場慣例，將一公斤和 100 盎司金條歸類到不同海關編碼下——這個編碼並未列入豁免清單。

業者提前布局救急

交易商今年稍早在 Comex 囤積創紀錄的黃金庫存，為黃金可能被關稅波及的小機率做準備。

世界黃金協會資深市場策略師 John Reade 表示：「如果銀行和其他金融機構過去 8 個月沒有將這麼多黃金運入美國，今天的價格波動會更加劇烈。事實證明，謹慎是正確選擇。」

市場盼政策修正

部分市場人士私下認為 CBP 可能搞錯了，希望海關部門會修正這項裁定。

黃金今年上漲近 30%，因為對通膨和政府債務水準的擔憂增加了其避險資產吸引力。