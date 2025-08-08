蘋果千億美元美國設廠：股東警惕為「政治公關」 分析師看好關稅豁免潛力

鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2025-08-08 18:50

‌



蘋果千億美元美國設廠：股東警惕為「政治公關」 (圖:shutterstock)

在白宮，蘋果執行長庫克 (Tim Cook) 承諾這項 1000 億美元的在美製造投資。此舉緊隨其後，總統川普宣布，除非企業承諾在美設廠，否則將對海外半導體課徵 100% 關稅，並明確表示在美設廠者可獲豁免。這使得蘋果的投資，在某種程度上，似乎是對政府政策方向的直接回應。

‌



然而，蘋果股東、Threadneedle 創辦人貝瑞 (Ann Berry) 對此持謹慎態度。她提醒投資者，不應將良好的政治關係與實際業務營運混淆。

貝瑞指出，要在美國建立如蘋果規模的本土產能需耗時數年之久，這涉及到取得許可、建設工廠、招募與訓練大量工人，以及啟動大規模生產等繁瑣且耗時的過程。她預計，整個時間線可能需要超過三年半，而在此期間，關稅政策本身也可能發生變化。

因此，她對於蘋果會「大規模開闢新地」抱持懷疑態度，認為這短期內難以顯著改變其主要依賴中國的供應鏈現狀，特別是其半導體封裝和大部分核心硬體生產仍嚴重依賴中國工廠。

對投資者而言，此舉的關鍵問題在於它是否能實質性地降低關稅風險。儘管庫克的政治參與在某種程度上可謂「培養與有權力決策者的關係」以利於股東，但貝瑞強調，投資者不應將這種政治善意與實際的業務影響混為一談。

與此相反，部分華爾街分析師則持樂觀看法。美國銀行分析師 Wamsi Mohan 將蘋果目標價從 213 美元上調至 250 美元。他認為，如果蘋果能獲得關稅豁免，潛力將非常巨大。