拒絕Meta天價邀約 AI工程師為何偏愛Anthropic？

鉅亨網編譯王貞懿 2025-08-08 00:47

創投SignalFire研究顯示，Anthropic在AI人才留任率方面表現最佳。(圖:Shutterstock)

創投 SignalFire 數據顯示，這家估值 1700 億美元的 AI 公司招募工程師的速度是流失速度的 2.68 倍，表現遠超 OpenAI 的 2.18 倍、Meta 的 2.07 倍和 Google 的 1.17 倍。

今年夏天 Meta 為擴充「超級智慧實驗室」，執行長祖克柏（Mark Zuckerberg）親自出馬，向 OpenAI、Anthropic、Google DeepMind 等公司頂尖人才開出高薪。這波搶人大戰讓矽谷招聘熱度創新高。

祖克柏天價挖角遭冷遇

面對競爭對手的天價挖角，Anthropic 執行長 Dario Amodei 卻選擇不跟進。他表示說，刻意加薪只為留住被挖角的員工，對其他同樣優秀的同事並不公平。

儘管如此，多數員工仍選擇留下。Amodei 透露，有些員工甚至連和祖克柏見面都懶，因為「他們想買的東西錢買不到，那就是對公司使命的認同」。

目前祖克柏僅成功挖走兩名 Anthropic 員工 Joel Pobar 和 Anton Bakhtin，兩人過去都曾是 Meta 老員工。

「使命感」成關鍵競爭優勢

Anthropic 由前 OpenAI 員工在 2021 年創立，強調打造更安全、更有益社會的 AI 技術。SignalFire 合夥人 Heather Doshay 表示，這種獨特使命對求職者極具吸引力。

「我問過很多求職者理想公司是哪家，Anthropic 被提及的次數最多。」Doshay 說，雖然多數 AI 公司都投資安全防護，但 Anthropic 立場最為鮮明。

在知名度上，OpenAI 仍佔優勢，ChatGPT 幾乎成了 AI 代名詞。不過 Claude 的程式編寫能力深受開發者喜愛，而這群人正是 AI 人才市場主力。

卡內基美隆大學教授 Michael Shamos 分析，當薪資差距不大時，企業使命和文化就成為關鍵。不過他強調，「這有周期性，Claude 現在最熱門，大家就想去 Anthropic；等 GPT-5 推出，可能又輪到 OpenAI 了。」