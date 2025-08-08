鉅亨速報 - Factset 最新調查：伊蘭科動物保健ELAN-US的目標價調升至18元，幅度約5.88%
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共11位分析師，對伊蘭科動物保健(ELAN-US)提出目標價估值：中位數由17元上修至18元，調升幅度5.88%。其中最高估值21元，最低估值12元。
綜合評級 - 共有15位分析師給予伊蘭科動物保健評價：積極樂觀11位、保持中立4位、保守悲觀0位。
伊蘭科動物保健今(8日)收盤價為16.395元。近5日股價下跌5.88%，標普指數下跌0.28%股價波動與大盤表現同步。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
