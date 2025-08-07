鉅亨網編譯陳韋廷 2025-08-07 16:30

蘋果 (AAPL-US) 正陷入一場前所未有的 AI「人才戰」危機，這場危機不僅撼動其 AI 研發的核心力量，更可能對這家智慧手機大廠在 AI 領域的未來佈局產生深遠影響。

AI人才大流失！FT：微軟、谷歌、Meta、OpenAI血拚挖角 蘋果頂尖團隊幾乎被掏空（圖：Shutterstock）

英國《金融時報》報導，自今年初以來，蘋果 AI 團隊已有 10 多名研究員相繼離職，轉投 Meta、OpenAI、xAI 和 Cohere 等競爭對手陣營，其中不乏頂尖研究員及團隊負責人。最引人注目的是蘋果基礎模型團隊負責人 Ruoming Pang 在上月跳槽。Pang 接受了 Meta 祖克柏開出超過 1 億美元的簽約金，成為這場人才爭奪戰中的標誌性事件。

招募公司 Razoroo 的 AI 招募總監 Aaron Sines 指出，Pang 的離職不僅是對蘋果技術實力的質疑，更向業界釋放了一個訊號，也就是蘋果在 AI 人才吸引力上已落後於競爭對手，甚至有客戶公司直言「現在是挖角蘋果人才的最佳時機」。

除此之外，OpenAI 近期吸收了蘋果基礎模型研究工程師 Brandon McKinzie 和 Dian Ang Yap，加拿大 AI 新創公司 Cohere 也在 6 月將機器學習科學家 Liutong Zhou 招致麾下。

此外，蘋果基礎模型團隊的多位資深成員，包括 Mark Lee、Tom Gunter、Bowen Zhang 和 Shuang Ma 也相繼加入 Meta。英國研究員 Floris Weers 同樣在上月選擇離開蘋果，加入一家未公開的新創公司。

這些離職人員大多曾參與蘋果去年發布的 AI 模型研究，當時蘋果試圖透過這些成果展示其在 AI 領域的研發能力。

報導指出，核心人才的接連流失，直接衝擊了蘋果在基礎模型研發上的進度。面對外界的質疑，蘋果執行長庫克罕見召開全員會議，承諾將加大 AI 研發投入，並強調蘋果必須在 AI 領域「獲勝」。

然而，挑戰不僅來自人才流失。蘋果正試圖利用先進大語言模型升級 iPhone 語音助理 Siri，以提升其智慧化互動能力，但進展並不順利。由於新版 Siri 發布推遲，蘋果內部進行了重大架構調整，Siri 的開發職責從 2018 年從谷歌挖來的 AI 專家 John Giannandrea 手中移交給了 Vision Pro 項目負責人 Mike Rockwell。

Siri 的升級是 Apple Intelligence 產品組合的重要組成部分，這項策略旨在透過 AI 功能推動硬體銷售。

目前，AI 人才市場競爭異常激烈，薪資水準水漲船高。招聘集團 Randstad Digital 執行長 Graig Paglieri 表示，AI 菁英人才如今被視為企業的策略資產，各公司正以前所未有的強度和估值爭奪這些稀缺資源。