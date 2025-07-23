微軟狂挖Google DeepMind AI人才！20多名頂尖員工全被搶

鉅亨網編譯莊閔棻 2025-07-23 15:10

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一位知情人士向《CNBC》透露，微軟 (MSFT-US) 近幾個月來，積極從 Google 母公司 Alphabet(GOOGL-US) 旗下的 AI 研究機構 DeepMind 挖角人才，目前已成功延攬超過 20 名員工。

微軟大舉挖角Google DeepMind人才。(圖：Shutterstock)

其中，前 Google 副總裁 Amar Subramanya 於週二（22 日）在 LinkedIn 宣布加入微軟 AI 團隊，擔任企業副總裁。此前他曾擔任開發 Gemini 助手的工程副總裁，在 Google 服務 16 年。

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除 Subramanya 外，今年 6 月，Google 資深軟體工程師兼 DeepMind 高階主管 Adam Sadovsky 也加入微軟 AI，擔任企業副總裁。

本月稍早，前 Google DeepMind 工程主管 Sonal Gupta 與研究科學家 Jonas Rothfuss，也先後轉任微軟 AI，擔任技術團隊成員。

這些新成員都將加入微軟的 AI 團隊。目前該團隊由 DeepMind 共同創辦人 Mustafa Suleyman 領軍，Suleyman 直接向微軟執行長 Satya Nadella 匯報。

Suleyman 是 DeepMind 的聯合創始人，該公司於 2014 年被 Google 收購。 2022 年，他離開 Google，執掌 AI 新創公司 Inflection，去年成為微軟 AI 的執行長，並帶走了 Google 的幾名員工。

與此同時，微軟也於本月初表示將裁員約 9,000 人，佔其全球員工總數的不到 4%。

科技巨頭紛紛斥資引進 AI 專家

在 AI 熱潮推動下，科技巨頭掀起搶人大戰。

OpenAI 執行長 Sam Altman 上月表示，Meta (META-US) 曾開出高達 1 億美元簽約獎金，企圖挖角 OpenAI 的技術人才。

目前，Meta 已經成功網羅了多名 OpenAI 人才，以及 Scale AI 執行長 Alexandr Wang 與前 GitHub 執行長 Nat Friedman 等業界重量級人物。