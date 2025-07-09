鉅亨網編譯莊閔棻 2025-07-09 14:13

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在近期遭 Meta (META-US) 大舉挖角後，OpenAI 終於展開反擊行動。根據《連線》雜誌報導，OpenAI 總裁 Greg Brockman 本週二（8 日）在公司 Slack 頻道宣布，成功從特斯拉 (TSLA-US) 、xAI 與 Meta 延攬四位頂尖 AI 人才，將加入公司擴展團隊，為 OpenAI 基礎設施與 AI 發展注入新動能。

OpenAI反擊Meta大舉挖角！連挖特斯拉、xAI、Meta四名AI人才。(圖：Shutterstock)

這四位被挖角的關鍵人物分別為：

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Meta AI 研究員 Angela Fan

特斯拉軟體工程副總裁 David Lau

xAI 基礎設施工程主管 Uday Ruddarraju

xAI 工程師 Mike Dalton

他們在系統架構、雲端運算與 AI 模型建設領域具有深厚資歷，將成為 OpenAI 未來布局的重要工程骨幹。

其中，Ruddarraju 領導的 xAI 超級電腦專案「Colossus」以 20 萬片 GPU 在 122 天內部署完成、並於 19 天內投入訓練，震撼業界。該成就甚至引起 OpenAI 執行長 Sam Altman 親自包機觀察其建設進度，可見其影響力之大。

這四人將加入 OpenAI 的基礎設施擴展團隊，負責建構由 OpenAI、軟銀與甲骨文 (ORCL-US) 聯合推動的超大型 AI 計畫「星際之門」（Stargate）。

「星際之門」計畫首期投入高達 1,000 億美元，四年總預算預估達 5,000 億美元，旨在打造全球規模最大的 AI 訓練中心，支撐下一代通用人工智慧（AGI）模型的發展。

OpenAI 向 AGI 邁進、強化基礎設施部署

雖然 OpenAI 在模型創新上一直居領先地位，但在基礎設施層面長期仰賴微軟 (MSFT-US) 支持。此次透過挖角計畫補齊短板，顯示其有意進一步鞏固技術自主權，穩固在全球 AI 領域的話語權。

Ruddarraju 表示：「基礎設施是研究與現實接軌的地方，而 OpenAI 在這方面已經取得了卓越成果。特別是『星際之門』計劃，這是一個基礎設施領域的大膽探索，正好契合我喜歡挑戰的系統級問題。」

而 Lau 則指出：「對我而言，推動安全、對齊良好的通用人工智慧發展，已經成為我職涯下一階段最具意義的使命。」

OpenAI 此次大規模延攬人才，正值 Meta 執行長祖克柏積極挖角之際。據了解，Meta 已從 OpenAI 挖走至少七名工程師，並嘗試從 OpenAI 前 CTO Mira Murati 所創的 Thinking Machines Lab 挖人。

不過，OpenAI 本次「反偷家」成功，將四位來自特斯拉、xAI 和 Meta 的骨幹網羅旗下，顯示這場頂級 AI 工程師的搶人大戰，天平正在重新傾斜。如今輪到 Meta 承受人力流失的壓力。

四位被 OpenAI 延攬的關鍵人才

Angela Fan：前 Meta FAIR AI 研究員

長期專注於自然語言處理（NLP）、機器翻譯與文本生成的 Angela Fan，目前常駐法國巴黎，曾在 Meta 旗下 FAIR 實驗室從事 AI 研究。

她擁有哈佛大學統計學士學位，並於法國國家資訊與自動化研究所取得博士學位。

Angela 在自然語言處理社群中具有極高影響力，曾參與撰寫 2023 年發布、被引用超 1.6 萬次的《LLaMA 2: Open Foundation and Fine-Tuned Chat Models》，以及 2024 年的《The LLaMA 3 Herd of Models 》，也是 2019 年使用 20019 年的序列模型模型。

截至目前，她的論文總引用量已超過 46,000 次。

David Lau：前特斯拉軟體工程副總裁

畢業於史丹佛大學電機工程系的 David Lau，自 2004 年起便投身科技產業。

2014 年加入特斯拉後，Lau 歷任多個關鍵職位，最終升任軟體工程副總裁。在特斯拉期間，他全面負責車輛系統、雲端服務以及製造系統相關的軟體架構與團隊擴張，是公司軟體技術路線的重要推動者和高階主管之一。

任職期間超過十一年，他見證並參與了特斯拉從自動駕駛到製造自動化等多個關鍵工程領域的快速演進。

Uday Ruddarraju：前 xAI 基礎設施工程主管

擁有超過十年雲端與平台架構經驗的 Ruddarraju，目前居住於美國舊金山灣區，擔任 xAI 和 X 平台聯合的基礎設施工程主管期間，他領導了運算、網路、儲存、資料平台、生產與研究基礎設施，以及資料中心後端的團隊建立工作。

加入 xAI 之前，他曾在 Robinhood (HOOD-US) 擔任平台架構核心領導人，並曾於 eBay 帶領大規模 Kubernetes 遷移項目。

Ruddarraju 擁有明尼蘇達大學電腦科學碩士學位，融合學術與實務的背景，讓他在系統級工程領域備受肯定。

Mike Dalton：前 xAI 基礎設施工程師、前 Google 首席工程師

Dalton 是 xAI 的技術團隊成員，專注於 AI 基礎建設，同時也在馬斯克旗下的 X 平台兼任產品工程負責人，協助推動產品系統在底層架構上的整合與演進。

加入 xAI 前，他在 Robinhood 擔任首席架構師近五年，再之前則在 Google (GOOGL-US) 任職超過七年，擔任 Google Cloud Platform 雲端網路核心負責人。