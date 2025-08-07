鉅亨網編譯陳韋廷 2025-08-07 10:20

隨著美國財報季展開，美國總統川普的關稅政策對企業營運的影響正逐步浮現。本週，包括開拓重工 (Caterpillar)、麥當勞、萬豪在內的跨行業龍頭企業紛紛表示，貿易因素正在推升原料成本並抑制需求，對企業獲利帶來明顯壓力。多數市場機構認為，關稅衝擊可能才剛開始顯現，市場短期內面臨一定調整壓力。

關稅重壓需求崩盤！全球企業利潤蒸發150億美元 100跨國公司砍財測 美股危機四伏（圖：Shutterstock）

根據《路透社》全球關稅追蹤數據，本季公佈財報的全球企業預計，今年與貿易政策相關的利潤損失將達約 150 億美元，其中工業、製造業和汽車業所受影響最大，金融與科技業則相對較小。

美國總統川普表示，關稅是解決美國貿易不平衡及重振製造業的必要手段，認為徵稅可為美國創造就業與投資。

盈透證券首席市場分析師 Steve Sosnick 指出，這只是開始，特別是對加拿大、中國和印度等主要貿易夥伴的關稅政策仍在調整中。

企業財報顯示，關稅影響涵蓋原料成本上升與消費者信心下滑，削弱整體需求。開拓重工第二季營收微降 0.7%，商品成本卻上升 6.5%，並預期關稅將在今年下半年進一步壓抑獲利。

福特雖然第二季營收成長 5% 至 502 億美元，但調整後息稅前利潤下降至 21 億美元，去年同期為 28 億美元，預估全年關稅影響約 20 億美元，其中第二季因關稅產生的成本高達 8 億美元。

啤酒商 Molson Coors 表示，由於鋁材關稅從 25% 倍增至 50%，下半年成本將增加 2000 萬至 3500 萬美元。

此外，萬豪國際因旅遊需求疲弱下調今年全年財測目標，農業巨擘 Archer Daniels Midland 的利潤創 5 年最低。

市場不確定性持續升溫，已有超過 100 家跨國企業撤回或下修財務指引。川普近期更宣布將對印度進口商品關稅在現行 25% 基礎上再提高 25%，以回應印度購買俄羅斯石油的爭議。

然而，市場仍展現一定韌性，自 4 月觸底反彈以來，標普 500 指數與那斯達克累計漲幅超過 30%，科技七巨頭在 AI 需求推動下成為市場上漲主力。

根據 LSEG 數據，標普成分股已有 370 家公司公布財報，其中 80.3% 優於預期，整體獲利成長達 11.9%。

但市場策略師警告，美股可能在 9 月至 10 月面臨 7% 至 15% 回調。

Evercore ISI 與摩根士丹利明星分析師 Mike Wilson 均指出，關稅對美國消費者與企業資產負債表造成壓力，第三季獲利修正幅度可能高達 10%。