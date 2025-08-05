美國7月服務業接近停滯 就業降溫、關稅壓力增添隱憂
鉅亨網編譯段智恆 綜合外電
綜合外媒周二 (5 日) 報導，美國 7 月服務業活動幾近停滯，企業在需求疲軟、成本上升及關稅不確定性下收縮人力，就業指標創新冠疫情以來低檔。供應管理協會 (ISM) 非製造業指數降至 50.1，低於市場預期，顯示該占美國經濟三分之二的部門僅勉強擴張。
美國 7 月 ISM 非製造業指數細項：(50 為榮枯線)
- 商業活動生產指數報 52.6，前值 54.2
- 新訂單指數報 50.3，前值 51.3
- 僱傭指數報 46.4，前值 47.2
- 供應商交貨指數報 51.0，前值 50.3
- 存貨指數報 51.8，前值 52.7
- 價格指數報 69.9，前值 67.5
- 未完成訂單指數報 44.3，前值 42.4
- 新出口訂單指數報 47.9，前值 51.1
- 進口指數報 45.9，前值 51.7
- 庫存景氣指數報 53.2，前值 57.1
ISM 數據顯示，服務業就業指數降至 46.4，為五個月來第四度陷入萎縮，且接近疫情期間低點。新訂單指數下滑至 50.3，接近停滯；出口訂單更在五個月中第四次轉為萎縮，反映外部需求疲軟。ISM 物價支付指數則攀升至 69.9，創 2022 年 10 月以來最高，顯示成本壓力持續升溫。ISM 調查主席 Steve Miller 指出，受訪企業普遍提到關稅影響，更多大宗商品價格上揚。
關稅壓力與就業疲軟加劇經濟隱憂
經濟學家認為，高關稅與政策不確定性持續壓抑企業活動。川普政府近期宣布 8 月 7 日起，對部分進口商品課徵 10% 至 41% 不等的新關稅，耶魯大學「預算實驗室」（Budget Lab）估算，美國平均關稅水準已升至 18.3%，為 1934 年以來最高，遠高於川普回任前的 2% 至 3%。
就業市場也出現疲態。ISM 就業指數的下滑與上週公布的非農就業數據相呼應。勞工部數據顯示，7 月新增非農就業僅 7.3 萬人，且 5、6 月合計下修 25.8 萬人，為疫情外最大淨下修，導致川普上周撤換勞工統計局 (BLS) 局長。分析人士指出，服務業疲軟與就業降溫增加經濟「停滯性通膨」風險，尤其在價格壓力升溫之際，企業難以消化關稅成本。
ISM 與標普調查出現分歧
與 ISM 的疲軟數據不同，標普全球 (S&P Global) 服務業採購經理人指數 (PMI) 自 52.9 升至 55.7，創 2024 年 12 月以來最高，顯示部分領域需求回升。標普全球首席經濟學家威廉森 (Chris Williamson) 表示，科技與金融服務需求推升第三季初經濟動能，7 月數據暗示國內生產毛額 (GDP) 成長率可望翻倍至約 2.5%。然而，他警告，關稅導致成本急升及企業信心下滑，製造業與服務業展望雙雙轉弱，恐令未來幾個月增速承壓。
ISM 調查則顯示，11 個服務業分項在 7 月擴張，包括運輸、批發貿易與金融，但住宿餐飲等 7 個分項萎縮。庫存積壓連 5 月下滑，庫存情緒指數降至 53.2，為 2023 年 10 月以來最低。
美國商務部同步公布，6 月貿易逆差縮至 2023 年 9 月以來最小，因企業在年初大量進口後縮手採購。整體來看，服務業持平、勞動市場轉弱及物價壓力上揚，與近期經濟數據一致，顯示美國經濟在高關稅與政策不確定性下步入更具挑戰的環境。
聯準會 (Fed) 上周維持利率區間在 4.25% 至 4.50% 不變，並強調通膨風險仍是主要關注，但兩位理事持異議，認為勞動市場風險更高、應先行降息。最新 ISM 數據及疲軟就業數據，或為 Fed 未來降息提供更多壓力。
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