鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2025-08-05 23:40

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綜合外媒周二 (5 日) 報導，美國 7 月服務業活動幾近停滯，企業在需求疲軟、成本上升及關稅不確定性下收縮人力，就業指標創新冠疫情以來低檔。供應管理協會 (ISM) 非製造業指數降至 50.1，低於市場預期，顯示該占美國經濟三分之二的部門僅勉強擴張。

美國7月服務業接近停滯 就業降溫、關稅壓力增添隱憂 (圖：REUTERS/TPG)

美國 7 月服務業活動幾近停滯。(圖：ZeroHedge)

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美國 7 月 ISM 非製造業指數細項：(50 為榮枯線)

商業活動生產指數報 52.6，前值 54.2

新訂單指數報 50.3，前值 51.3

僱傭指數報 46.4，前值 47.2

供應商交貨指數報 51.0，前值 50.3

存貨指數報 51.8，前值 52.7

價格指數報 69.9，前值 67.5

未完成訂單指數報 44.3，前值 42.4

新出口訂單指數報 47.9，前值 51.1

進口指數報 45.9，前值 51.7

庫存景氣指數報 53.2，前值 57.1

圖：ISM

ISM 數據顯示，服務業就業指數降至 46.4，為五個月來第四度陷入萎縮，且接近疫情期間低點。新訂單指數下滑至 50.3，接近停滯；出口訂單更在五個月中第四次轉為萎縮，反映外部需求疲軟。ISM 物價支付指數則攀升至 69.9，創 2022 年 10 月以來最高，顯示成本壓力持續升溫。ISM 調查主席 Steve Miller 指出，受訪企業普遍提到關稅影響，更多大宗商品價格上揚。

ISM 物價支付指數則攀升至 69.9，創 2022 年 10 月以來最高，顯示成本壓力持續升溫。(圖：ZeroHedge)

關稅壓力與就業疲軟加劇經濟隱憂

經濟學家認為，高關稅與政策不確定性持續壓抑企業活動。川普政府近期宣布 8 月 7 日起，對部分進口商品課徵 10% 至 41% 不等的新關稅，耶魯大學「預算實驗室」（Budget Lab）估算，美國平均關稅水準已升至 18.3%，為 1934 年以來最高，遠高於川普回任前的 2% 至 3%。

就業市場也出現疲態。ISM 就業指數的下滑與上週公布的非農就業數據相呼應。勞工部數據顯示，7 月新增非農就業僅 7.3 萬人，且 5、6 月合計下修 25.8 萬人，為疫情外最大淨下修，導致川普上周撤換勞工統計局 (BLS) 局長。分析人士指出，服務業疲軟與就業降溫增加經濟「停滯性通膨」風險，尤其在價格壓力升溫之際，企業難以消化關稅成本。

ISM 與標普調查出現分歧

與 ISM 的疲軟數據不同，標普全球 (S&P Global) 服務業採購經理人指數 (PMI) 自 52.9 升至 55.7，創 2024 年 12 月以來最高，顯示部分領域需求回升。(圖：ZeroHedge)

與 ISM 的疲軟數據不同，標普全球 (S&P Global) 服務業採購經理人指數 (PMI) 自 52.9 升至 55.7，創 2024 年 12 月以來最高，顯示部分領域需求回升。標普全球首席經濟學家威廉森 (Chris Williamson) 表示，科技與金融服務需求推升第三季初經濟動能，7 月數據暗示國內生產毛額 (GDP) 成長率可望翻倍至約 2.5%。然而，他警告，關稅導致成本急升及企業信心下滑，製造業與服務業展望雙雙轉弱，恐令未來幾個月增速承壓。

ISM 調查則顯示，11 個服務業分項在 7 月擴張，包括運輸、批發貿易與金融，但住宿餐飲等 7 個分項萎縮。庫存積壓連 5 月下滑，庫存情緒指數降至 53.2，為 2023 年 10 月以來最低。

美國商務部同步公布，6 月貿易逆差縮至 2023 年 9 月以來最小，因企業在年初大量進口後縮手採購。整體來看，服務業持平、勞動市場轉弱及物價壓力上揚，與近期經濟數據一致，顯示美國經濟在高關稅與政策不確定性下步入更具挑戰的環境。