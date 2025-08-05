鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2025-08-05 20:48

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根據《CNBC》報導，美國總統川普周二 (5 日) 表示，財政部長貝森特 (Scott Bessent) 已表態不願出任聯準會 (Fed) 主席。川普受訪時說：「我昨晚問他，這是你想要的嗎？他說不，我想留在原本的位置。他喜歡擔任財政部長，做得非常好。」

川普：財長貝森特婉拒出任Fed主席 候選名單縮至4人(圖：REUTERS/TPG)

川普指出，儘管貝森特先前被外界視為熱門人選，但他已退出考慮名單，現任聯準會主席鮑爾任期將於 2026 年 5 月屆滿。川普透露，目前鎖定的候選人縮小至 4 人，雖未全數點名，但包括前 Fed 理事華許 (Kevin Warsh) 和國家經濟委員會 (NEC) 主任暨白宮重要顧問哈塞特(Kevin Hassett)，兩人皆傾向支持降息。川普稱：「兩位『Kevin』都很好，還有其他也很不錯的人選。」

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此消息傳出之際，Fed 理事庫格勒 (Adriana Kugler) 上周意外宣布將於本周五離任，比預期更早為川普提供改組 Fed 理事會的機會。川普先前已表示，他有「幾個心中人選」可接替庫格勒，且該職位人選未來也可能接任主席。

川普對 Fed 長期表達不滿，屢次批評該機構和鮑爾過於緩慢地降息，導致政府利息支出過高、抑制經濟成長。他上周曾呼籲鮑爾辭職，並多次暗示可能考慮撤換鮑爾或等待任期屆滿。市場曾揣測川普或會任命「影子主席」協助削弱鮑爾影響力，對此川普未明確表態，但承認「這是可能的」。

川普並聲稱，鮑爾在 2017 年獲提名時曾對他說過「我會把利率維持很低，我就是低利率派」，此言論再度引發市場對川普與 Fed 關係的高度關注。

上周鮑爾在會後並未釋出 9 月降息訊號，但最新數據顯示就業市場急速降溫，7 月非農新增就業僅 7.3 萬人，前兩月數據亦遭下修近 26 萬人，使近三個月平均新增職位降至 3.5 萬人，為疫情以來最弱。貨幣市場已反映今年兩次降息的預期，9 月降息機率接近 90%。

在 7 月就業報告發布數小時後，川普宣布撤換勞工統計局 (BLS) 局長麥肯塔弗(Erika McEntarfer)，指控她操縱數據「有利民主黨」，並稱數據「被做過手腳」。此舉震驚華府與華爾街，引發外界對 BLS 數據公信力的疑慮。

川普周二再度重申「數據是被操弄過的」，儘管主持人指出前政府官員表示局長不會介入數據細節且修正屬常態。川普第一任期任命的前 BLS 局長畢治 (William Beach) 則批評此舉「毫無根據」，並警告這將開創「危險先例」。

哈塞特則呼籲應提高勞工數據透明度，認為勞工統計局「需要新的眼光」並現代化數據收集方式，以重建外界信任。