鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2025-08-05 21:43

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〈美股早盤〉降息預期撐盤！主要指數小漲 川普關稅言論壓抑漲勢(圖：REUTERS/TPG)

截稿前，道瓊工業指數漲近 70 點或近 0.2%，那斯達克綜合指數漲逾 50 點或近 0.2%，標普 500 指數漲近 0.2%，費城半導體指數漲 0.2%。

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在企業財報普遍優於預期、加上市場對聯準會 (Fed) 降息預期升溫的背景下，美股期指周二續漲。標普 500 指數期貨上揚 0.3%，納斯達克 100 指數期貨上漲約 0.4%。在上周非農就業報告顯示就業市場急速降溫後，市場對 Fed 降息的押注明顯增加。美股自 4 月低點反彈，主因市場愈發相信企業能承受關稅衝擊，且 Fed 將適時出手防止經濟陷入衰退。

Pepperstone Group 資深策略師 Michael Brown 表示：「即使我對多頭行情的信心受到動搖，但這顯然是個很難被打敗的牛市。多頭們似乎只需要週末的喘息時間，就能想出買進理由。」

與此同時，美國公債普遍走低，10 年期殖利率上升 3 個基點至 4.22%，因本週為 5 月以來最大規模的公債標售週，壓抑債券價格。美元指數則在連跌三日後回升。

舊金山聯準銀行總裁戴莉 (Mary Daly) 表示，鑒於就業市場持續放緩、通膨中尚無顯著關稅驅動的跡象，「降息時間點愈來愈近」。利率期貨市場顯示，9 月降息 25 個基點的機率超過 80%，年底前再降息一次的機率也達三分之一。

第二季財報整體表現強勁。標普 500 成分企業的平均獲利年增 9.1%，為財報季開跑前預期的三倍，亦創 2021 年以來最大超預期幅度。不過，華爾街多家大行仍警告，股市恐面臨短期回調壓力。摩根士丹利、德意志銀行與 Evercore ISI 周一齊聲指出，標普 500 自 4 月低點強勢反彈後已逼近歷史新高，但在企業估值偏高、經濟數據轉弱下，短期內恐有拉回風險。

Camarco 顧問 Kim Heuacker 指出：「儘管政策不確定性仍高，美國企業仍交出亮眼成績，尤其大型科技與金融業帶頭衝高。不過，部分產業已出現利潤率下滑，顯示經濟放緩與政策環境的不確定性開始產生壓力。」

《彭博》策略團隊評論指出，儘管市場對關稅議題似已習以為常，但不代表其影響被高估。Mark Cudmore 直言：「實際上，這種時斷時續的政策進展讓關稅影響變得更難預測，也更具風險。」

歐洲市場同樣回暖，Stoxx 600 指數連續第二日上揚。英國石油公司 (BP-US) 財報優於預期並宣布回購計畫，物流商 DHL、飲料巨頭 Diageo 與晶片製造商英飛凌 (Infineon) 亦因財報強勁股價走高。

根據高盛統計，本季歐股對財報不佳的公司懲罰力道為數十年來最重，投資人對獲利失誤容忍度明顯降低。

油價則持續下跌，市場評估美國制裁風險可能衝擊俄羅斯供應。美國總統川普日前對印度祭出警告，稱若繼續購買俄國原油將面臨懲罰。印度股市與盧比應聲走低。

歐盟方面，預期川普將於本周內公布行政命令，正式確認歐盟汽車關稅調降，以及部分工業品如航太零組件獲得豁免。

另據消息人士透露，瑞士總統凱勒蘇特 (Karin Keller-Sutter) 與經濟部長帕姆蘭 (Guy Parmelin) 將於周二飛往美國，提出更具吸引力的貿易提案，爭取美方調降目前高達 39% 的進口關稅。瑞士股市聞訊走揚。

PineBridge Investments 多元資產主管 Michael Kelly 指出，市場普遍有「TACO 心態」(Trump Always Chickens Out)，即川普每次設下關稅期限，最終都會延後或軟化，「而目前為止，這種判斷一直是正確的」。

截至台北時間周二（5 日）21 時許：

焦點個股：

英特爾 (INTC-US) 早盤股價上漲 1.62%，至每股 19.82 美元

《路透》周二援引知情人士消息報導，英特爾寄望藉由 18A 製程重奪高階晶片製造優勢並吸引外部代工訂單，但此製程在良率上面臨重大挑戰，恐影響 2025 年推出的下一代筆電晶片「Panther Lake」量產時程與獲利能力。知情人士指出，自去年底以來透過 18A 製程生產的 Panther Lake 晶片，僅有極小比例符合規格，良率問題使英特爾恐難以在短期內以具競爭力的成本量產此款高階晶片。

超微 (AMD-US) 早盤股價下跌 0.33%，至每股 176.20 美元

超微即將在美股盤後公布第二季財報，市場聚焦其能否展現受惠於人工智慧 (AI) 熱潮的明確成長動能，以支撐今年以來大幅領漲的股價表現。超微股價今年迄今上漲 46%，超越 AI 晶片龍頭輝達 (NVDA-US) 的 34% 漲幅，顯示投資人對其抱有高度期待。

輝瑞 (PFE-US) 早盤股價上漲 4.10%，至每股 24.50 美元

美國藥廠輝瑞 (Pfizer) 周二美股盤前公布 2025 會計年度第二季 (截至 6/29) 財報，該季營收、獲利均優於預期，主因是藥品需求回溫及成本管控見效。值得注意的是，受惠於成本削減、心臟病用藥 Vyndaqel 強勁需求，以及美元走弱效益，並吸收現有關稅與藥價下調壓力，輝瑞上調全年獲利預期。

今日關鍵經濟數據：

美國 7 月服務業 PMI 終值預期 55.2，前值 52.9

美國 7 月綜合 PMI 終值預期 54.6，前值 52.9

美國 7 月 ISM 非製造業指數預期 51.5，前值 50.8

華爾街分析：

Jefferies 的一位策略師稱，Fed 或將觸發一輪股市格局的轉變，使較小盤股的表現優於超大盤科技股。 Jefferies 的股票研究產品管理資深副總裁 Andrew Greenebaum 表示，自 1990 年以來的數據顯示，當聯準會降息時，標普 500 等權重指數的表現優於傳統的市值加權基準指數。

摩根士丹利、德意志銀行和美國埃弗科國際戰略和投資集團都警告，標準普爾 500 指數短期內面臨下跌風險。標普 500 指數自 4 月低點以來迅猛反彈，甚至創下新高。