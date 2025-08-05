鉅亨網編譯段智恆 2025-08-05 21:12

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美國總統川普周二 (5 日) 表示，最快下周將宣布對半導體與藥品進口實施新一輪關稅，強調此舉是為了推動關鍵產業回流美國本土生產。

川普喊話晶片、藥品回美製造！新關稅最快下周揭曉(圖：REUTERS/TPG)

川普在接受《CNBC》節目《Squawk Box》專訪時指出，半導體將被列為單獨類別加以處理，具體措施將於「未來一周左右」公布。他表示：「我們希望晶片在美國製造。」美國商務部自 4 月起即著手調查全球半導體供應鏈，為可能祭出新關稅鋪路。根據市場研究，2025 年全球晶片銷售額可望逼近 7,000 億美元。

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除晶片外，川普也預告藥品進口將面臨高額關稅。他表示：「我們會對藥品徵收初期小幅關稅，但一年內，最晚一年半內將調高至 150%，之後還會再拉升到 250%，因為我們要讓藥品回到國內製造。」近期川普已多次公開點名主要藥品供應商，要求降價，否則將面臨進一步處罰。

目前全球多數大型製藥公司如默沙東 (默克 / Merck)(MRK-US) 與禮來 (LLY-US) 在全球設有大量生產據點。根據美國生技創新組織 (Biotechnology Innovation Organization) 資料，近九成美國生技公司至少有一半成品仰賴進口原料。

這一系列針對半導體、藥品、金屬與其他產業的關稅，多數是根據《貿易擴展法》第 232 條所展開的貿易調查結果，並以國安為由提出，法律基礎強於目前已遭遇司法挑戰的「對等關稅」措施。川普已於日前簽署行政命令，針對多國進口商品加徵新關稅，其中部分產品將自本週四正式生效。