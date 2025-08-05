川普喊話晶片、藥品回美製造！新關稅最快下周揭曉
鉅亨網編譯段智恆
美國總統川普周二 (5 日) 表示，最快下周將宣布對半導體與藥品進口實施新一輪關稅，強調此舉是為了推動關鍵產業回流美國本土生產。
川普在接受《CNBC》節目《Squawk Box》專訪時指出，半導體將被列為單獨類別加以處理，具體措施將於「未來一周左右」公布。他表示：「我們希望晶片在美國製造。」美國商務部自 4 月起即著手調查全球半導體供應鏈，為可能祭出新關稅鋪路。根據市場研究，2025 年全球晶片銷售額可望逼近 7,000 億美元。
若實施新關稅，可能對微軟 (MSFT-US)、OpenAI、Meta 與亞馬遜 (AMZN-US) 等大型資料中心業者帶來重大衝擊，因這些企業仰賴高階晶片支撐人工智慧 (AI) 業務發展，未來支出成本恐顯著增加。
除晶片外，川普也預告藥品進口將面臨高額關稅。他表示：「我們會對藥品徵收初期小幅關稅，但一年內，最晚一年半內將調高至 150%，之後還會再拉升到 250%，因為我們要讓藥品回到國內製造。」近期川普已多次公開點名主要藥品供應商，要求降價，否則將面臨進一步處罰。
目前全球多數大型製藥公司如默沙東 (默克 / Merck)(MRK-US) 與禮來 (LLY-US) 在全球設有大量生產據點。根據美國生技創新組織 (Biotechnology Innovation Organization) 資料，近九成美國生技公司至少有一半成品仰賴進口原料。
這一系列針對半導體、藥品、金屬與其他產業的關稅，多數是根據《貿易擴展法》第 232 條所展開的貿易調查結果，並以國安為由提出，法律基礎強於目前已遭遇司法挑戰的「對等關稅」措施。川普已於日前簽署行政命令，針對多國進口商品加徵新關稅，其中部分產品將自本週四正式生效。
川普在受訪時明確表示，這些關稅只是行動的開端，未來仍會有更多針對產業的貿易政策調整。他重申，美國必須確保關鍵戰略產業的供應鏈能夠回到本土，以保障國家安全與經濟韌性。
- 免費體驗模擬交易 投資全球熱門資產
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 川普：財長貝森特婉拒出任Fed主席 候選名單縮至4人
- 〈美股早盤〉降息預期撐盤！主要指數小漲 川普關稅言論壓抑漲勢
- 川普威脅對藥品課最高達250%關稅 分析師：能否使製藥業回流存疑
- 美國銅關稅恐適得其反！礦業巨頭齊聲警告將強化中國冶煉霸權
下一篇