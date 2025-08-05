鉅亨網編譯段智恆 2025-08-05 22:10

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美國總統川普周二 (5 日) 表示，美中雙方「非常接近」達成協議，延長先前的貿易休戰安排，該協議內容包括降低雙方報復性關稅以及放寬對稀土磁鐵和部分技術的出口限制。

川普：美中接近達成協議 延長貿易休戰有望(圖：REUTERS/TPG)

川普在接受《CNBC》採訪時指出：「這不是迫切需要的，但我認為我們將達成一個好協議。我們和中國相處得非常好。」他並補充說，若成功達成協議，他「很可能」會在年底前與中國國家主席習近平會面；但若談判無果，他則不會安排會晤，「那可是 19 小時的飛行」。

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現行的美中初步貿易休戰協議將於 8 月 12 日到期。這項協議在先前緩解了市場對於關稅戰可能重創雙邊貿易的擔憂，同時也為雙方爭取更多時間，就其他懸而未決的議題進行磋商，包括與芬太尼販運相關的關稅措施。

在此之前，美國財政部長貝森特 (Scott Bessent) 與中國國務院副總理何立峰於上周在瑞典斯德哥爾摩舉行會晤，這是近三個月內美中之間第三輪貿易談判。中方官員與中共官媒對會談結果表達滿意，但外界普遍認為協議基礎仍脆弱，貝森特此前也表示，是否延長休戰協議最終仍由川普決定。

儘管美中在貿易議題上持續互動，川普強調，與習近平的會晤僅會在協議達成後進行，「如果我們沒有達成協議，那我就不會見面」。