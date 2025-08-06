顛覆刻板印象！Z世代最不愛全遠距工作 渴望面對面互動

鉅亨網編譯王貞懿 2025-08-06 02:21

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據《CNBC》周二 (5 日) 報導，儘管 Z 世代以科技能力著稱，但蓋洛普 (Gallup) 最新調查發現，他們在職場上反而最不愛遠距工作，更偏好面對面互動。

Z世代僅23%偏好完全遠距工作，反而有71%支持混合辦公模式，渴望更多面對面互動機會。(圖:Shutterstock)

在各世代比較中，僅 23% 的 Z 世代員工支持完全遠距工作，遠低於嬰兒潮世代、X 世代、千禧世代的 35%。這個結果讓蓋洛普職場管理與福祉首席科學家 Jim Harter 相當意外。

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「一般人會以為 Z 世代天生就愛遠距工作，畢竟他們什麼都能數位化處理。」Harter 說，但實際上 Z 世代認為完全遠距工作會「傷害」職涯發展。

他解釋，職場新鮮人最需要前輩指導，但遠距環境很難建立這種師徒關係，也容易讓年輕員工搞不清楚自己的工作在公司扮演什麼角色。

調查顯示，高達 71% 的 Z 世代偏好混合辦公模式，比例居各世代之冠。他們甚至希望同事少一點遠距工作。

Harter 認為，孤獨感是關鍵因素。2024 年蓋洛普研究發現，每 5 名員工就有 1 人感到明顯孤獨，35 歲以下族群受影響最深。Z 世代「渴望面對面的連結」。

他強調，領導者有責任為 Z 世代創造發展機會：「太多事情只能面對面處理——閒聊、解決問題、隨口請教，這些都無法透過視訊安排，有經驗的人都懂其中差別。」

針對混合辦公團隊，Harter 建議安排固定日子讓全員到辦公室；純遠距團隊則應多與 Z 世代員工深談職涯規劃和工作挑戰。