川普威脅對藥品課最高達250%關稅 分析師：能否使製藥業回流存疑

鉅亨網編譯王貞懿 2025-08-05 21:17

‌



美國總統川普周二接受《CNBC》專訪時表示，對進口藥品的關稅最終可能高達 250%，這是他迄今威脅的最高稅率。他計劃先徵收「小幅關稅」，一年至一年半內逐步提高至 150%，最終達到 250%，目的是激勵藥廠將製造業務遷回美國。

美國總統計劃逐步提高藥品關稅至250%，目標是減少對海外藥品供應鏈的依賴。(圖:Shutterstock)

川普過去曾多次威脅關稅提案然後改弦更張，因此無法保證他最終會將藥品關稅定在 250%。上個月初，川普曾威脅對藥品課徵 200% 關稅。

‌



4 月時，川普政府啟動對藥品的所謂「第 232 條款」調查，該法授權商務部長調查進口商品對美國國家安全的影響。近年來，美國在關鍵藥品上對海外供應商的依賴程度日益加深，特別是來自中國和印度的原料藥。

禮來、嬌生率先釋善意

「我們希望藥品在我國製造，」川普告訴《CNBC》。不過分析師質疑，僅靠關稅是否足以說服藥廠將複雜的生產線遷回美國。

上述計劃徵收的關稅將重創製藥業，該產業警告關稅可能推高成本、阻礙美國投資並擾亂藥品供應鏈，使患者面臨風險。

「最惠國」政策重啟 添藥廠壓力

此外，5 月時，川普簽署了一項行政命令，重啟具爭議性的「最惠國」政策，目標是將美國部分藥品價格與海外顯著較低的價格掛鉤來削減藥品成本。藥廠目前已在應對川普藥品定價政策的衝擊，業界認為這些措施威脅企業獲利和研發投資能力。

川普上周致函 17 家藥廠，要求他們承諾在 9 月 29 日前採取降低美國藥品價格的措施。這包括同意以其他已開發國家的最低價格，向每個醫療補助患者提供其現有藥品的完整組合等步驟。部分製藥公司表示正在審視這些信函。

業界面臨關稅價格雙重夾擊

製藥業目前面臨關稅威脅和價格管制的雙重壓力。業界認為，高額關稅不僅會增加成本，還可能破壞全球供應鏈，最終傷害患者利益。