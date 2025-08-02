美就業成長創疫情來最慢 9月降息預期上調至9成

鉅亨網編譯王貞懿 2025-08-02 02:57

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根據《彭博》周五 (1 日) 報導，美國 7 月非農就業報告遜於預期，過去 3 個月平均新增就業僅 3.5 萬人，創疫情以來最慢增速，失業率升至 4.2%。數據公布後，市場對 Fed 九月降息的預期從前一日的 40% 急升至近 90%，並質疑聯準會觀望策略。

聯準會主席鮑爾本周稍早表示就業市場仍保持穩固，但疲弱的勞動力市場數據正對央行觀望策略發出質疑。(圖:Shutterstock)

花旗 (C-US) 經濟學家 Veronica Clark 表示：「如果 Fed 在周三會議前就拿到這些數據，特別是 5 月和 6 月大幅下修近 26 萬個就業機會的消息，他們很可能在周三就會降息。」

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就業數據創疫情來最差表現

這份報告出爐前，聯邦公開市場委員會 (FOMC) 本周稍早決定連續第五次維持利率不變。同時，該次會議也是自 1993 年以來首次有兩名理事投下反對票，支持降息一碼。Fed 主席鮑爾 (Jerome Powell) 會後告訴記者，儘管就業市場面臨下行風險，但整體仍保持穩固。

數據公布後，投資人將九月降息的機率從前一日的約 40% 大幅調升至近 90%。

官員對後市評估不一

亞特蘭大 Fed 總裁 Raphael Bostic 在《CNBC》訪問中表示：「今天的數據和修正值重要地暗示，經濟和就業市場可能正在更廣泛地走弱。這也意味著就業面的風險可能與通膨風險更趨平衡。」

不過他補充，如果當時就有這份就業報告，他也不認為自己會支持不同的決策，因為就業市場在許多方面仍看起來不錯。

克里夫蘭 Fed 總裁 Beth Hammack 在數據公布後接受彭博電視訪問時表示，就業市場仍看來健康，儘管「這確實是份令人失望的報告」。

在報告公布前，Fed 理事華勒（Christopher Waller）和鮑爾（Michelle Bowman）發表聲明解釋為何在周三會議中投下反對票，擔心遲疑降息可能對就業市場造成不必要的傷害。

華盛頓 LH Meyer/Monetary Policy Analytics 經濟學家 Derek Tang 表示，7 月就業報告「在就業市場韌性方面有些令人失望」。他原本預期 Fed 要到 12 月才會降息，但現在認為 Fed 評估關稅對就業和通膨影響的工作變得「更加困難」。

市場押注大幅降息

部分交易員已在期貨市場押注九月降息兩碼，至少有一位經濟學家提到大幅降息的可能性。

Jefferies 資深經濟學家 Tom Simons 在客戶報告中寫道：「我們仍確信 FOMC 將在下次會議降息。現在的問題是降息一碼，還是像去年九月在極為相似情況下再次降息兩碼。」