鉅亨網編譯段智恆 2025-08-01 21:00

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根據《彭博》周五 (8/1) 報導，在美國總統川普宣布包括與日本在內的多項貿易協議後，市場對日銀 (日本央行 / BOJ) 升息時點的預期提前。《彭博》調查顯示，42% 的經濟學家預期日銀將於 10 月升息，高於先前調查的 32%；預估 12 月升息者倍增至 11%，而 1 月的預期則降至三分之一。

美日達成貿易協議後 日銀10月升息呼聲高(圖：REUTERS/TPG)

調查也指出，雖無人將 9 月會議視為升息的基本情境，但約四分之一的受訪者認為在風險情境下，最快可能於 9 月啟動。整體而言，約六成受訪者認為 10 月升息機率最高。

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通膨預測上調、日元走弱助推升息呼聲

日銀在最新季度展望中將本年度通膨預測從 2.2% 上修至 2.7%，並將價格風險評估由「偏向下行」調整為「大致平衡」。大和證券 (Daiwa Securities) 資深經濟學家 Kento Minami 表示：「這次會議為下一次升息鋪路，若食品價格上行與日圓疲軟持續，只要企業活動韌性獲確認，今年內再度升息的條件已成熟。」

儘管日銀總裁植田和男在會後記者會釋出謹慎訊號，強調通膨與經濟的不確定性仍高，並表示不急於行動，但市場解讀整體基調仍偏鷹。野村證券策略師 Naka Matsuzawa 指出，央行官員通常避免承認落後通膨的風險，因此植田否認「落後曲線」本屬常態，反映政策立場仍具收緊傾向。

日元周五一度跌破每美元 150 日元的關鍵心理價位，創下 3 月以來新低。44% 的分析師認為，日元進一步走貶可能成為促使日銀提前升息的催化因素。

政治不確定性恐干擾日銀決策

然而，政治局勢可能成為日銀政策的變數。首相石破茂在 7 月 20 日參議院選舉慘敗，執政聯盟在兩院失去多數後面臨下台壓力。71% 的經濟學家認為，若石破被主張寬鬆的繼任者取代，日銀今年恐難再度升息。