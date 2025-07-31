鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2025-07-31 21:40

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美股主要指數周四 (31 日) 開高，其中標普 500 與那斯達克指數雙雙創歷史新高，受惠於微軟與 Meta 優於預期的財報，推升人工智慧 (AI) 熱潮與大型科技股買盤。與此同時，市場消化最新通膨與消費支出數據，顯示經濟矛盾訊號讓聯準會 (Fed) 決策前景更添不確定性，美債殖利率下滑，美元連續第六日走升。

〈美股早盤〉微軟、Meta財報激勵！標普、那指開盤齊創新高(圖：REUTERS/TPG)

截稿前，道瓊工業指數漲近 40 點或近 0.10%，那斯達克綜合指數漲近 250 點或近 1.2%，標普 500 指數漲近 0.7%，費城半導體指數跌近 1.5%。

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美股在科技巨擘帶動下走高，最新通膨數據公布後漲勢延續，美債殖利率下滑，美元走勢持平。標普 500 指數期貨上漲 0.9%，那斯達克 100 期貨漲幅達 1.4%。受惠於 AI 熱潮推動的科技財報，微軟股價走強，市值正邁向 4 兆美元，將成為全球第二家達此規模的企業；Meta Platforms 亦因優於預期的財報而勁揚。

美國 10 年期公債殖利率下跌 4 個基點至 4.33%，美元則變動不大。美國聯準會 (Fed) 偏好的核心通膨指標——核心個人消費支出 (PCE) 物價指數——6 月較前月上升 0.3%，年增率達 2.8%，為今年最快增速之一，顯示過去一年在抑制通膨方面進展有限，同時 6 月消費支出增幅則趨緩，凸顯決策者對利率路徑的分歧。

Bellwether Wealth 的 Clark Bellin 表示：「通膨依舊頑強，足以驗證 Fed 本周維持利率不變的決定。股市在沒有降息的情況下依舊上漲，今年迄今已創下強勁表現。」他指出，市場接下來將聚焦於周五 (8/1) 公布的 7 月就業報告，這將為繁忙的經濟與財報周畫下句點。

美國總統川普在 Fed 拒絕降息後，再度抨擊主席鮑爾，結束短暫的緩和期。Fed 官員昨日決議維持利率不變，並下修美國經濟評估，暗示決策者正逐步接近降息。

與此同時，川普近期接連宣布關稅措施與貿易要求，為周五的最後期限鋪路。他宣布對南韓進口課徵 15% 關稅，與日本相同，並對印度進口課徵 25% 關稅。財政部長貝森特 (Scott Bessent) 則表示，將於周四與川普討論延長對中國加稅停戰協議，並對達成協議表示樂觀。

截至台北時間周四（31 日）21 時許：

焦點個股：

Meta Platforms(META-US) 早盤股價上漲 11.12%，至每股 772.55 美元

Meta 昨日盤後公布截至今年 6 月底財報，淨利 183 億美元，年增 36%，每股收益為 7.14 美元，遠超市場預期的 5.89 美元。期內營收 475.16 億美元，較市場預期多 27 億美元。展望未來，Meta 預期第三季營收介在 475 億至 505 億美元，高於市場預期的 461.4 億美元。

微軟 (MSFT-US) 早盤股價上漲 6.74%，至每股 547.82 美元

微軟預計在周四首次突破 4 兆美元市值，成為繼輝達 (NVDA-US) 之後第二家達成這一里程碑的公司。該公司預計本會計年度第一季的資本支出將達到創紀錄的 300 億美元，並於昨日公布其 Azure 雲端運算業務銷售額大幅成長。

福特 (F-US) 早盤股價上漲 0.18%，至每股 10.89 美元

福特汽車第二季財報表現超出市場預期，然而卻也揭露了因關稅而承受的巨額成本衝擊。福特股價在財報發布後波動劇烈，盤後交易一度下跌逾 4%。公司預計將於 8 月 11 日舉辦活動，揭示在美國設計和製造突破性電動車的計畫。

今日關鍵經濟數據：

美國 6 月 PCE 物價指數年增率報 2.6%，預期 2.5%，前值 2.4%

美國 6 月 PCE 物價指數月增率報 0.3%，預期 0.3%，前值 0.1%

美國 6 月核心 PCE 物價指數年增率報 2.8%，預期 2.7%，前值 2.8%

美國 6 月核心 PCE 物價指數月增率報 0.3%，預期 0.3%，前值 0.2%

美國 6 月個人收入月增率報 0.3%，預期 0.2%，前值 - 0.4%

美國 6 月個人支出月增率報 0.3%，預期 0.4%，前值 0.0%

華爾街分析：

EntimenTrader 分析師稱，美國股市即將結束有史以來最為火熱的一個 7 月，在這個月份，標普 500 指數已經 10 次創下歷史新高，那斯達克指數更是 14 次創下歷史新高。