鉅亨網編譯段智恆 2025-07-31 20:20

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《路透》周四 (31 日) 援引知情人士消息報導，巴西政府估計，其對美出口總額中有 35.9% 將因美國總統川普發布的行政命令而面臨 50% 高關稅。該行政命令於昨日生效，成為巴西出口商面對的最新挑戰。

川普課徵50%關稅 巴西估逾三分之一對美出口受影響(圖：REUTERS/TPG)

兩名知情人士指出，巴西發展、工業、貿易與服務部 (MDIC) 負責與美方談判，預計稍晚將正式公布相關數據。川普政府此舉旨在反擊他所稱針對前總統波索納洛 (Jair Bolsonaro) 的「政治獵巫」，但也透過豁免部分品項來緩和衝擊，包括飛機、能源與柳橙汁等出口項目將不受 50% 關稅影響。

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根據知情人士提供的估算，除了 35.9% 的出口將面臨 50% 高關稅外，另有 44.6% 的巴西產品將繼續適用既有 10% 關稅，其餘 19.5% 則將被納入美國針對全球適用的 25% 至 50% 關稅範圍。

截稿前，MDIC 尚未就相關報導回應置評請求。

分析人士指出，此次關稅措施不僅涉及貿易議題，更帶有明顯的政治訊號。川普以「反擊針對波索納洛的政治獵巫」為由祭出高關稅，被視為對巴西內政調查施壓的外交手段。