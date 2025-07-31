鉅亨網編譯段智恆 2025-07-31 21:56

‌



微軟 (Microsoft) 股價周四 (31 日) 開盤股價一度勁揚逾 8%，市值突破 4 兆美元，成為繼輝達 (NVDA-US) 之後第二家達到此市值的上市公司，受惠於雲端業務強勁成長與人工智慧 (AI) 投資效益顯現，進一步推動美股標普 500 與那斯達克指數雙雙開盤創高。

微軟市值突破4兆美元！AI投資與雲端業務強勁推升股價飆高(圖：REUTERS/TPG)

‌



微軟昨日公布財報後，市場聚焦其 AI 布局與資本支出計畫。Azure 雲端部門上季銷售額年增 39%，大幅超越市場預期，公司並首次披露 Azure 年度營收達 750 億美元、年增 34%，顯示 AI 需求帶動雲端使用量快速攀升。財務長 Amy Hood 預估，本季資本支出將超過 300 億美元，較去年同期增加逾五成，並強調「我們將持續投入，以滿足 AI 帶來的龐大機會」。

這也是微軟連續第二季大幅擴增支出，上季資本支出已創下 242 億美元紀錄，主要用於興建資料中心與採購 AI 訓練所需的伺服器與 GPU。彭博行業研究 (Bloomberg Intelligence) 分析師認為，強勁的 Azure 成長有助化解投資人對高額支出的疑慮，並為微軟加速 AI 投入提供更多理由。

微軟執行長納德拉 (Satya Nadella) 則表示，旗下 AI 應用已全面融入產品生態，「Microsoft 365 Copilot」月活躍用戶突破 1 億人，約 8 億名客戶使用其 AI 功能。相比之下，Google(GOOGL-US)的 Gemini AI 月活躍用戶為 4.5 億，OpenAI 的 ChatGPT 則於 3 月公布每週活躍用戶達 5 億，顯示 AI 競爭正加速升溫。

矽谷 AI 投資戰火也持續擴大。Meta(META-US)日前預測第三季 (本季) 營收將超越市場預期，並調高年度資本支出下限 20 億美元；Google 則將 2025 年資本支出預測提高至 850 億美元，比先前估值增加 10 億。亞馬遜 (AMZN-US) 則將於周四美股盤後公布財報，市場亦聚焦 AWS 雲端表現與 AI 投資動向。