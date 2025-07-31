鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2025-07-31 20:00

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英監管機構擬升級雲端反壟斷調查 鎖定亞馬遜與微軟(圖：REUTERS/TPG)

CMA 指出，歷時 21 個月的調查顯示，亞馬遜與微軟在雲端基礎設施市場的壟斷地位導致競爭受損，並因技術與商業障礙使企業難以轉換服務供應商。報告同時批評微軟透過軟體授權策略，限制競爭對手亞馬遜 AWS 及 Google Cloud 的發展，影響市場公平性。

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CMA 擬啟動 SMS 程序 微軟授權政策遭點名

CMA 的數位市場部門 (DMU) 有權對被認定具有 SMS 地位的企業施加行為規範，包括限制特定商業手法，甚至開罰。該機構預計最早在 2026 年初，由董事會決議是否正式啟動 SMS 程序。

報告指出，微軟利用在 Windows Server 與 Microsoft 365 等企業軟體的市場優勢，對在競爭對手雲端平台上使用其軟體的客戶額外收費，阻礙市場公平競爭。Google(GOOGL-US) 則被認定市占率遠低於前兩者，雖是第三大供應商，但僅持有 5% 至 10% 的市占。

微軟發言人批評 CMA「再次偏離重點」，忽略雲端市場的競爭力與人工智慧 (AI) 驅動的快速變化，並稱建議「未涵蓋 Google 這一快速成長的市場參與者」。亞馬遜 AWS 則表示，該行動「不合理」，恐使英國成為全球異類，削弱其國際競爭力。

Google 稱「分水嶺時刻」 雲端市場年增 30%

Google Cloud 副總裁 Chris Lindsay 則稱，CMA 對微軟授權政策的結論是「分水嶺時刻」，強調「DMU 必須迅速行動，確保英國企業支付合理價格，並釋放選擇權、創新與經濟成長動能」。

CMA 數據顯示，2024 年亞馬遜 AWS 與微軟各占約三分之一市占，Google 則僅約 5% 至 10%。2024 年英國雲端服務支出達 105 億英鎊 (約 139 億美元)，自 2020 年以來年增率接近 30%，市場高度集中引發監管憂慮。